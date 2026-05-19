'मुश्किल पिचों पर वह इस सीजन शानदार बल्लेबाजी कर रहे', रायडू ने ईशान की बल्लेबाजी को सराहा

नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू ने ईशान किशन की जमकर तारीफ की है। आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ ईशान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 70 रनों की दमदार पारी खेली, जिसके बूते सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) 5 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही।

इस जीत के साथ ही एसआरएच ने प्लेऑफ का टिकट भी हासिल कर लिया। एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम की मुश्किल पिच पर ईशान ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने हेनरिन क्लासेन के साथ मिलकर 75 रनों की अहम साझेदारी निभाई, जो मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई।

रायडू ने 'ईएसपीएन क्रिकइंफो' पर बात करते हुए कहा, "इस पिच पर गेंद फंसकर आ रही थी और गेंद टर्न ले रही थी। मुझे लगता है कि ईशान किशन वो बल्लेबाज रहे, जिन्होंने आगे बढ़कर टीम की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी ली। वह इस सीजन कई मुश्किल पिचों पर अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि ईशान किशन कितने परिवर्तनशील हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अटैक कर सकते हैं और जब हालात अच्छे नहीं होते हैं तो पारी को संभाल भी सकते हैं। वह एक शानदार एसेट हैं।"

रायडू ने इस सीजन में विकेटकीपर-बल्लेबाज के विकास के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वह गेंदों को गैप में मार सकते थे। इसके साथ ही वह पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि वह अब जिस भी टीम के लिए खेल रहे हैं, उसके लिए एक बहुत, बहुत बड़ा एसेट बन रहे हैं और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। जरूरत पड़ने पर वह क्लासेन के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं और जो भी गैप उन्हें मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। वह हर चीज पर अपना बल्ला नहीं फेंकते, उन्हें पता होता है कि वे उनसे कहां दूर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास गैप में शॉट मारने के लिए पूरा धैर्य और समझ है।"

चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम के 13 मुकाबलों में 16 प्वाइंट हो गए हैं। अपने आखिरी लीग मैच में एसआरएच की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 22 मई को होगी।

--आईएएनएस

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