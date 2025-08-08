खेल

मुश्किल में पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली, इंग्लैंड में दर्ज हुआ आपराधिक मामला

Aug 08, 2025, 09:30 AM
नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के बल्लेबाज हैदर अली के खिलाफ ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने आपराधिक जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

हालांकि, अपराध की प्रकृति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' के अनुसार हैदर अली को इस समय हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (जीएमपी) ने उनसे पूछताछ की है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा कि उसे इस जांच की जानकारी दी गई है। हैदर अली हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर मौजूद पाकिस्तान शाहीन्स टीम का हिस्सा थे। यह दौरा हाल ही में समाप्त हुआ है।

बोर्ड ने यह भी पुष्टि की है कि वह इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हैदर अली के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है।

बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया, "पीसीबी को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की ओर से क्रिकेटर हैदर अली से जुड़ी आपराधिक जांच के बारे में जानकारी दी गई है। यह जांच पाकिस्तान शाहीन्स के हालिया इंग्लैंड दौरे पर हुई एक घटना से संबंधित है।"

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, "पीसीबी, यूनाइटेड किंगडम की कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा सम्मान करता है। बोर्ड जांच को अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलने देने के महत्व को समझता है। इसी के तहत पीसीबी ने हैदर अली को तत्काल प्रभाव के साथ अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया है, जो जांच के निष्कर्ष आने तक लागू रहेगा। जैसे ही कानूनी कार्यवाही पूरी हो जाएगी और सभी तथ्यों की पुष्टि हो जाएगी, पीसीबी जरूरत पड़ने पर अपनी आचार संहिता के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।"

24 वर्षीय हैदर अली पाकिस्तान की ओर से दो वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें 21 की औसत के साथ 42 रन अपने नाम किए। वहीं, 35 लिस्ट-ए मुकाबलों में हैदर अली ने 17.41 के साथ 505 रन बनाए।

--आईएएनएस

आरएसजी

