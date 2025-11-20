मुशफिकुर रहीम और लिटन दास का शतक, बांग्लादेश ने पहली पारी में 476 रन बनाए

मीरपुर, 20 नवंबर (आईएएनएस)। मुशफिकुर रहीम और लिटन दास की शतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में चल रहे टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 476 रन बनाए।

अपना 100वां टेस्ट खेल रहे मुशफिकुर रहीम ने ऐतिहासिक शतक लगाया। 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले मुशफिकुर रहीम दुनिया के 12वें बल्लेबाज हैं। रहीम 100 टेस्ट खेलने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी हैं। टेस्ट फॉर्मेट में रहीम का ये 13वां शतक था।

दूसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ, तो सारी नजरें मुशफिकुर रहीम पर थीं। फैंस रहीम के शतक का इंतजार कर रहे थे। पहले दिन 99 पर नाबाद लौटे रहीम ने 214 गेंद पर 5 चौके की मदद से 106 रन की पारी खेली। लिटन दास के साथ पांचवें विकेट के लिए उन्होंने 108 रन की मजबूत साझेदारी भी की।

रहीम के अलावा लिटन दास ने भी शतक लगाया। लिटन ने 192 गेंद पर 4 छक्के और 8 चौके की मदद से 128 रन बनाए। इसके अलावा मेहदी हसन मिराज ने 47 रन बनाए।

पहले दिन मोमिनुल हक 63, शादमान इस्लाम 35, और महमदुल हसन जॉय 34 रन बनाकर आउट हुए थे।

आयरलैंड के लिए एंडी मैकब्रिन ने 6 विकेट लिए, जबकि मैथ्यू हंफ्रेज और गेविन होए ने 2-2 विकेट लिए।

आयरलैंड ने भी अपनी पहली पारी की मजबूत शुरुआत की है। शुरुआती 16 ओवर में आयरलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए हैं। एंड्यू बाल्बिर्नी 16 और केड कार्मिकेल 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पॉल स्टर्लिंग 26 गेंद पर 1 छक्के और 4 चौके की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए। पॉल स्टर्लिंग का विकेट खालिद अहमद ने लिया।

बांग्लादेश ने सीरीज का पहला मैच जीता था।

--आईएएनएस

पीएके