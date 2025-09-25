खेल

मुस्तफिजुर रहमान अंतरराष्ट्रीय टी20 में बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 25, 2025, 05:53 AM

दुबई, 24 सितंबर (आईएएनएस)। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान टी20 अंतरराष्ट्रीय में बांग्लादेश के सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। रहमान ने भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 के मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव को आउट कर टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना 150वां विकेट लिया।

रहमान ने पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के 149 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। वह छोटे प्रारूप में 150 विकेट लेने वाले गेंदबाजों के विशिष्ट वैश्विक क्लब में भी शामिल हो गए हैं। रहमान यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे गेंदबाज हैं।

अफगानिस्तान के राशिद खान 173 विकेटों के साथ शीर्ष पर हैं, उनके बाद न्यूजीलैंड के टिम साउथी 164 विकेटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के ही ईश सोढ़ी ने 150 विकेट चटकाए हैं। रहमान सोढ़ी के साथ अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गए हैं।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रहमान के कुल आंकड़े बांग्लादेश के गेंदबाजी आक्रमण में उनके महत्व को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने 118वें मैच में 150 का आंकड़ा छुआ, जिसमें उनका गेंदबाजी औसत 21 से कम और इकॉनमी रेट 7 से थोड़ा ऊपर है।

अपनी यॉर्कर, कटर में महारत के लिए दुनिया भर में जाने जाने वाले मुस्तफिजुर उन गिने-चुने गेंदबाजों में से एक हैं। वह दो बार टी20 अंतर्राष्ट्रीय में एक मैच में 5 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक मैच में छह विकेट लेने वाले वह एकमात्र बांग्लादेशी गेंदबाज है। उन्होंने 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 10 रन देकर 6 विकेट लिए थे। यह इस प्रारूप के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ों में से एक है।

बांग्लादेश के लिए टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में मुस्तफिजुर 150 विकेट के साथ शीर्ष पर, शाकिब अल हसन (149) दूसरे, तस्कीन अहमद (99) तीसरे, महेदी हसन (61) चौथे और शोरीफुल इस्लाम (58) पांचवें नंबर पर हैं।

-आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...