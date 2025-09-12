मूसलाधार बारिश से क्रिकेट ग्राउंड प्रभावित, श्रीनगर शिफ्ट किए गए कैंप

जम्मू, 12 सितंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में 26 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश से जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड प्रभावित हो गया, जिसके बाद यहां खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी मुकाबले प्रभावित हो सकते हैं।

बाढ़ से बर्बाद हुए ग्राउंड को एक बार फिर बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच खिलाड़ियों के कैंप को श्रीनगर शिफ्ट करना पड़ा। खिलाड़ियों की तैयारी प्रभावित न हो, इसके लिए कुछ ग्राउंड्स किराए पर लिए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने आईएएनएस को बताया, "काफी मेहनत से इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। नई घास लगाई गई थी, लेकिन कुदरत के कहर के सामने किसी की नहीं चलती। 26 सितंबर को यहां बाढ़ आई, जिसके चलते ग्राउंड के दोनों तरफ नाले टूट गए और मलबे के साथ पानी मैदान में आ गया।"

अनिल गुप्ता ने कहा, "हमें पूरी उम्मीद है कि हम कुदरत की मार का सामना करते हुए इसे फिर से बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी खिलाड़ी को मुश्किलों का सामना न करना पड़े।"

उन्होंने कहा, "हम खिलाड़ियों को चुनौतियों का सामना नहीं करने देंगे। कुछ कैंप श्रीनगर शिफ्ट किए गए हैं। कुछ ग्राउंड हमने किराए पर लिए हैं, ताकि खिलाड़ियों की तैयारी प्रभावित न हो।"

अनिल गुप्ता ने बताया, "क्रिकेट कैलेंडर के मुताबिक यहां रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी के कुछ मुकाबले खेले जाने थे, उसमें शायद कुछ असर पड़े। हमारी पूरी कोशिश है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक इस ग्राउंड को दोबारा बेहतर बना दिया जाए।"

उन्होंने कहा, "हम सरकार की पैरेंट बॉडी नहीं हैं, हम लोकल बॉडी हैं, लेकिन हमने सरकार को इस बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बता दिया है। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द रिस्टोर किया जा सके।"

