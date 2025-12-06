खेल

मेंस जूनियर वर्ल्ड कप : शूटआउट में भारत ने बेल्जियम को हराया, जर्मनी के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 06, 2025, 04:02 AM

चेन्नई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत ने एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-2 (4-3 शूटआउट) से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने शूटआउट में जीत दर्ज की। अब टीम इंडिया 7 दिसंबर को सात बार की चैंपियन जर्मनी से भिड़ेगी।

बेल्जियम ने मुकाबले के 13वें मिनट में गैस्पर्ड कॉर्नेज-मैसेंट के फील्ड गोल से अपना खाता खोला, जिससे उन्हें जबरदस्त शुरुआत मिली। भारत गेम की शुरुआत में ही बैकफुट पर आ गया था। अगले क्वार्टर में, बेल्जियम ने एक शानदार डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाया जिसने भारत को गोल करने से रोके रखा।

लेकिन तीसरे क्वार्टर में टीम इंडिया नए जोश के साथ लौटी। इस बीच गोलकीपर प्रिंसदीप सिंह पूरी तरह से जोश में नजर आए, उन्होंने कुछ शानदार बचाव किए। इस बीच उनमें टीम के कोच पीआर श्रीजेश की झलक नजर आई।

45वें मिनट में भारत ने अपना खाता खोला। रोहित ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को मुकाबले में 1-1 से बराबरी पर ला दिया।

48वें मिनट में शारदा नंद तिवारी ने एक अन्य पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए भारत को 2-1 से आगे कर दिया। इस गोल के बाद स्टेडियम में मौजूद फैंस जश्न में डूब गए, लेकिन यह जश्न ज्यादा देर नहीं चल सका। 59वें मिनट में बेल्जियम ने नाथन रोगे के गोल से मुकाबले में बराबरी कर ली। इसके बाद मैच शूटआउट तक पहुंचा।

प्रिंसदीप सिंह डिफेंस में भारत के लिए सबसे अहम रहे, जबकि शारदा नंद तिवारी ने शूटआउट में तीन गोल किए।

प्रिंसदीप सिंह शूटआउट में कुछ शानदार बचाव के साथ मैच के हीरो रहे। शारदा नंद तिवारी भी भारत के शूटआउट में डटे रहे, उनके जबरदस्त पेनाल्टी स्ट्रोक्स ने भारत को मुकाबले में बनाए रखा। उन्होंने तीन बार गोल किए, जबकि अंकित पाल ने भारत के लिए विनिंग गोल दागा, जिससे तनावपूर्ण शूटआउट में स्कोर 4-3 हो गया।

इस जीत पर खुशी जताते हुए प्रिंसदीप ने कहा, "मैंने कोच श्रीजेश से बहुत कुछ सीखा है। उन्हें देखकर, उनसे सीखकर आत्मविश्वास बढ़ा है। यह एक शानदार मैच था। चेन्नई में हमें दर्शकों का जबरदस्त सपोर्ट मिला।"

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...