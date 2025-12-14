खेल

मेसी हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम पहुंचे, राहुल गांधी समेत सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 14, 2025, 07:41 AM

हैदराबाद, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी तीन दिन के भारत दौरे पर हैं। शनिवार देर शाम वह हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान वह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से भी मिले।

कोलकाता में मेसी के पहले पड़ाव पर सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनके कुछ ही देर के परफॉर्मेंस के बाद काफी विवाद हुआ था। फैंस ने उन्हें देखने के लिए मोटी रकम खर्च करते हुए टिकटें खरीदी थीं, लेकिन जब फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक तक नहीं नसीब हुई, तो उन्होंने स्टेडियम में तोड़फोड़ की।

मेसी शनिवार की दोपहर तेलंगाना की राजधानी पहुंचे। यहां उन्हें बच्चों के साथ बॉल किक करते हुए देखा गया। उप्पल स्टेडियम में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी एक वीआईपी बॉक्स के अंदर मौजूद रहे और उन्हें कैमरे की ओर हाथ हिलाते हुए दिखाया गया। इस दौरान स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन और प्रसारण दृश्य में उनकी झलक दिखाई गई।

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुए जबरदस्त हंगामे के बाद इवेंट के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी टिकटों की भारी कीमतों और फुटबॉल आइकन तक सीमित पहुंच को लेकर वेन्यू पर हुए हंगामे के बाद हुई।

साल्ट लेक स्टेडियम में हालात बेकाबू होते देखकर, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। व्यवस्था बहाल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किए गए। इस अशांति के बाद, मेसी तय समय से पहले ही स्टेडियम से चले गए।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) जावेद शमीम ने बताया है कि इस घटना के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की जाएगी।

घटना के समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्टेडियम जा रही थीं। हालांकि, हंगामे और तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद, उन्होंने अपने ड्राइवर को वापस लौटने का निर्देश दिया। इसके तुरंत बाद, मुख्यमंत्री ने अराजकता फैलाने वाली कुप्रबंधन की जांच के लिए एक न्यायिक समिति के गठन की घोषणा की।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...