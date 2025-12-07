खेल

मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप: अर्जेंटीना को 2-1 से शिकस्त देकर स्पेन ने फाइनल में जगह बनाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 07, 2025, 05:08 PM

चेन्नई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। स्पेन ने एफआईएच मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। इस टीम ने रविवार को मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज की।

स्पेन के शुरुआती पजेशन ने अर्जेंटीना को एक डिफेंसिव फॉर्मेशन में आने पर मजबूर कर दिया था। स्पेन के फ्रंट थ्री और मिडफील्ड के बीच लगातार पोजीशन बदलने से अर्जेंटीना का डिफेंस काफी भ्रमित नजर आया।

मुकाबले के सातवें मिनट में स्पेन ने मुकाबले का पहला गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली। गेम के पहले पेनाल्टी कॉर्नर पर अर्जेंटीना के गोलकीपर ने ब्रूनो अलीवा की पहली ड्रैग-फ्लिक को रोकने के बाद, मारियो मेना ने रिबाउंड का फायदा उठाकर गोल दागा। इसी के साथ मुकाबले में स्पेन ने 1-0 से बढ़त बना ली।

20वें मिनट में जुआन फर्नांडीज ने कप्तान टॉमस रुइज के गोल की ओर जा रहे ड्रैग-फ्लिक को डाइविंग कर रहे स्पेनिश गोलकीपर के ऊपर से बड़ी चतुराई से डिफ्लेक्ट किया, जिससे लिटिल लायंस ने मुकाबले में 1-1 से बराबरी कर ली।

मुकाबले का तीसरा क्वार्टर कुछ खास नहीं रहा। इस दौरान दोनों टीमों ने दूसरे हाफ की शुरुआत सावधानी से की, लेकिन मुकाबले के अंतिम 15 मिनट ड्रामे से भरपूर रहे।

स्पेनिश डिफेंडर एविला ने चार मिनट से ज्यादा समय शेष रहते मिडलाइन के पास से बॉल वापस ली और शॉट लगाया। खुशकिस्मती से बॉल अर्जेंटीना के गोल में जाने से पहले अल्बर्ट सेरहिमा की स्टिक को छू गई। एक लंबे वीडियो रेफरल के बाद, अर्जेंटीना के गुस्से भरे विरोध के बावजूद गोल स्पेन के पक्ष में रहा। इसी के साथ स्पेन ने मुकाबले में 2-1 से बढ़त बना ली।

इस बीच अर्जेंटीना के कोच, जुआन गिलार्डी ने बराबरी करने की कोशिश में गोलकीपर की जगह एक एक्स्ट्रा आउटफील्ड प्लेयर को उतारा।

अर्जेंटीना को आखिरी सेकंड में एक पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन एक बार फिर वीडियो रेफरल लैटिन अमेरिकन टीम के खिलाफ गया, जिससे स्पेन की ग्रैंड फिनाले में जगह पक्की हो गई।

--आईएएनएस

आरएसजी

