मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्कॉटलैंड की टीम घोषित, इन्हें मिली कमान

Dec 11, 2025, 01:38 AM

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। थॉमस नाइट को आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्कॉटलैंड की टीम का कप्तान चुना गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 15 जनवरी से 6 फरवरी के बीच नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा।

इस टीम में रोरी ग्रांट, फिनले जोन्स, अली खान, ओली पिलिंगर, फिनले कार्टर, मैक्स चैपलिन, जॉर्ज कटलर, ओली जोंस और एथन रामसे को भी मौका दिया गया है। अगस्त में आईसीसी यूरोप क्वालीफायर के बाद, श्लोक ठाकर और श्रेयस टेकाले को इस बड़े इवेंट के लिए टीम में शामिल किया गया है।

हेड कोच कीगन रसेल ने कहा, "श्लोक और श्रेयस का टीम में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हम इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनकी मेहनत को देखकर बहुत खुश हैं। श्लोक हमारे साथ ट्रेनिंग टीम का हिस्सा थे, मगर बदकिस्मती से क्वालीफायर में जगह बनाने से चूक गए। इसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में बहुत मेहनत की। वह पहले से ज्यादा फिट और मजबूत होकर वापस लौटे हैं। वह अब शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। वह इस टूर्नामेंट के लिए और मजबूत होकर वापस आए हैं। श्रेयस का आयरलैंड में सेल्टिक कप में अंडर17 टीम के साथ शानदार दौरा रहा। वहां उन्होंने खुद को साबित किया है।"

उन्होंने कहा, "यह सभी के लिए रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। यह याद रखना जरूरी है कि हम किशोर लड़कों के एक ग्रुप की देखभाल कर रहे हैं, जो इस वर्ल्ड कप से पहले प्रोफेशनल्स की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम इस टूर्नामेंट में लोगों का ध्यान खींचने और कुछ बड़ी टीमों को हराने के मौके के तौर पर देखते हैं। यह इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने और उनसे सीखने का भी मौका है।"

स्कॉटलैंड की टीम 30 दिसंबर को पोटचेफस्ट्रूम में ट्रेनिंग कैंप के लिए साउथ अफ्रीका जाएगी। इसके बाद टीम भारत और बांग्लादेश के विरुद्ध वार्मअप मैच खेलने के लिए जिम्बाब्वे जाएगी।

आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड की टीम को ग्रुप-बी में रखा गया है, जहां उसके साथ जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें भी हैं। स्कॉटलैंड 15 जनवरी को जिम्बाब्वे के विरुद्ध मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके बाद 19 जनवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगी। 21 जनवरी को उसका सामना इंग्लैंड से होगा।

स्कॉटलैंड की टीम: थॉमस नाइट (कप्तान), फिनले कार्टर, मैक्स चैपलिन, जॉर्ज कटलर, रोरी ग्रांट, फिनले जोन्स, ओली जोंस, अली खान, ओली पिलिंगर, जेक वुडहाउस, थियो रॉबिन्सन, मनु सारस्वत, श्लोक ठाकर, श्रेयस टेकाले और एथन रामसे।

