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मेंस अंडर-18 एशिया कप के लिए भारत की 18-सदस्यीय टीम घोषित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 03:48 AM

भोपाल, 21 मई (आईएएनएस)। मेंस अंडर-18 एशिया कप 2026 की शुरुआत 29 मई से होगी। 6 जून तक जापान के काकामिगहारा में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए हॉकी इंडिया ने बुधवार को 18-सदस्यीय टीम घोषित की है।

इस टीम का चयन साई भोपाल स्थित उद्धव दास मेहता (भाई जी) सेंट्रल सेंटर में आयोजित एक गहन राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के बाद किया गया है। इस शिविर की देखरेख टीम के कोचिंग स्टाफ ने की, जिसमें सरदार सिंह और रजनीश मिश्रा शामिल थे। टीम की तैयारियों के तहत, एक 'एक्सपोजर टूर' के हिस्से के रूप में भोपाल में ऑस्ट्रेलिया की अंडर-18 टीम के खिलाफ चार मुकाबलों की एक हाई-प्रोफाइल सीरीज भी खेली गई। फॉरवर्ड केतन कुशवाहा एशिया कप टीम की कप्तानी करेंगे, जो एशिया की शीर्ष युवा टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए रवाना हो रही है।

टूर्नामेंट की तैयारियों के दौरान, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की अंडर-18 टीम के खिलाफ एक मैच जीता और एक मैच हारा। दो मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए।

भारतीय टीम को नॉकआउट दौर में पहुंचने से पहले एक कड़े ग्रुप चरण से गुजरना होगा। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जिसके बाद 31 मई को मेजबान जापान के खिलाफ एक बेहद रोमांचक मैच होगा।

इसके बाद भारतीय टीम 1 जून को साउथ कोरिया का सामना करेगी। 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ अपने पूल-चरण के मुकाबले खत्म करेगी। शीर्ष टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 5 जून को खेले जाने हैं। टूर्नामेंट का समापन 6 जून को फाइनल और क्लासिफिकेशन प्लेसमेंट मुकाबलों के साथ होगा।

भारतीय अंडर-18 पुरुष टीम:

गोलकीपर: सावन कुमार, आयुष रजक।

डिफेंडर: अंश बहूतरा, अरमान सोरेंग, आशीष पूर्ति, अर्शदीप सिंह, अवि मानिकपुरी, रोमित पाल।

मिडफील्डर: राहुल यादव, प्रेमचंद सोय, वरिंदर सिंह, करण गौतम, सिद्धार्थ बेन।

फॉरवर्ड: केतन कुशवाहा (कप्तान), आकाश दीप, गाज़ी खान, शाहरुख अली, प्रह्लाद राजभर।

भारत के मुकाबलों का शेड्यूल:

29 मई भारत बनाम कजाकिस्तान (सुबह 9:30 बजे से)

31 मई: भारत बनाम जापान (दोपहर 1:30 बजे से)

1 जून: भारत बनाम साउथ कोरिया (दोपहर 3:30 बजे से)

3 जून: भारत बनाम चीनी ताइपे (दोपहर 1:30 बजे से)

--आईएएनएस

आरएसजी

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