Mark Wood Fitness : एशेज सीरीज से पहले ईसीबी ने मार्क वुड की फिटनेस पर दिया अहम अपडेट

Nov 15, 2025, 04:48 AM
नई दिल्ली: एशेज सीरीज से पहले फैंस के लिए राहत की खबर है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड की बाईं हैमस्ट्रिंग से जुड़ी चिंता को दूर कर दिया गया है। हालांकि, वह एहतियातन इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पर्थ के लिलाक हिल में होने वाले एकमात्र अभ्यास मैच के आखिरी दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे।

 

 

शुक्रवार को तीन दिवसीय मैच की शुरुआत में दो चार-ओवर के स्पेल फेंकने के बाद वुड को बाईं हैमस्ट्रिंग में जकड़न महसूस हुई थी। वह दूसरे सेशन के बीच में ही अपने दूसरे स्पेल के बाद मैदान से बाहर चले गए थे।

 

ईसीबी ने एक बयान में कहा, "शुक्रवार को एहतियातन स्कैन के बाद, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड की बाईं हैमस्ट्रिंग से जुड़ी किसी भी चिंता को दूर कर दिया गया है।"

 

बोर्ड ने बताया है कि मार्क वुड 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले प्रशिक्षण जारी रखेंगे, लेकिन इंग्लैंड इस तेज गेंदबाज को टीम में शामिल करेगा या नहीं, यह देखना होगा।

 

फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वुड को घुटने में चोट लगी थी, जिससे उबरने के लिए इंग्लैंड ने उनके रिहैबिलिटेशन को लेकर सावधानी बरती है। शुरुआत में उन्हें भारत के खिलाफ ग्रीष्मकालीन सीरीज के अंतिम टेस्ट में खेलने की उम्मीद थी, लेकिन ट्रेनिंग में बाधा के चलते उन्हें पूरे घरेलू सत्र से बाहर होना पड़ा था।

 

मार्क वुड इंग्लैंड की ओर से 37 टेस्ट मुकाबलों में 30.42 की औसत के साथ 119 विकेट हासिल कर चुके हैं।

 

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से पर्थ में एशेज सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में आयोजित होगा। इस सीरीज का तीसरा मैच एडिलेड में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर से होगी।

 

एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाना है, जबकि 4 जनवरी से सिडनी में अंतिम मुकाबला आयोजित होगा।

 

--आईएएनएस

 

 

 

