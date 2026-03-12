खेल

Arshdeep Singh Swing Bowling : अर्शदीप की शानदार गेंदबाजी ने जसप्रीत बुमराह का रणनीतिक इस्तेमाल संभव किया: मार्क बुचर

मार्क बुचर बोले- अर्शदीप की स्विंग गेंदबाजी ने बुमराह के इस्तेमाल में भारत को रणनीतिक बढ़त दी।
Mar 12, 2026, 11:32 AM
नई दिल्ली: इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्क बुचर ने भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जमकर तारीफ की है। बुचर ने अर्शदीप की नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता की प्रशंसा की है।

 

मार्क बुचर का मानना है कि अर्शदीप की शानदार गेंदबाजी ने कप्तान सूर्यकुमार यादव को जसप्रीत बुमराह का रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करने की ज्यादा आजादी दी। कप्तान मैच की स्थिति के हिसाब से बुमराह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे विरोधी टीम उनके ओवरों का अंदाजा नहीं लगा पाती।

 

उन्होंने कहा कि भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ दबाव वाले मुकाबलों में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत की गेंदबाजी यूनिट ने मुश्किल समय में जिम्मेदारी निभाई। इससे टीम को खिताब जीतने में बड़ी मदद मिली।

 

बुचर ने एक क्रिकेट शो में कहा, बेशक बुमराह गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करते हैं, लेकिन अन्य गेंदबाजों ने भी अहम भूमिका निभाई। भारत की गेंदबाजी की गहराई और मौके बनाने की क्षमता ही टीम की सबसे बड़ी ताकत है।

 

बुचर ने कहा कि अर्शदीप नई गेंद के साथ शानदार रहे और टूर्नामेंट में शायद वही एक ऐसे गेंदबाज थे जो गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा पा रहे थे। हार्दिक पांड्या ने भी गेंद से शानदार प्रदर्शन किया और टीम को कई अहम मौकों पर सफलता दिलाई।

 

इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी ने कहा, "आमतौर पर टी20 में किसी तेज गेंदबाज से पावरप्ले में दो और डेथ ओवरों में दो ओवर कराने की उम्मीद होती है, लेकिन भारतीय टीम बुमराह को एक 'इंश्योरेंस पॉलिसी' की तरह इस्तेमाल करती है। कई बार शुरुआत में हार्दिक पांड्या और अर्शदीप को ओवर दिए जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर बुमराह को लाया जाता है ताकि मैच का रुख बदला जा सके। यही लचीलापन और रणनीतिक सोच भारत की टी20 टीम को बाकी टीमों से अलग बनाती है।"

 

जसप्रीत बुमराह ने टी20 विश्व कप 2026 में 8 मैचों में 14 विकेट लिए। सेमीफाइनल और फाइनल में उनकी घातक गेंदबाजी टीम की जीत का बड़ा कारण रही।

--आईएएनएस

 

 

 

