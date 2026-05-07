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England Cricket Team : मार्कस नॉर्थ इंग्लैंड के नेशनल सेलेक्टर के तौर पर ल्यूक राइट की जगह लेंगे : रिपोर्ट

मार्कस नॉर्थ बन सकते हैं इंग्लैंड के पहले विदेशी नेशनल सेलेक्टर, ECB में बड़ा बदलाव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 07, 2026, 03:05 PM
मार्कस नॉर्थ इंग्लैंड के नेशनल सेलेक्टर के तौर पर ल्यूक राइट की जगह लेंगे : रिपोर्ट

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मार्कस नॉर्थ इंग्लैंड के नए नेशनल सेलेक्टर का पद संभालने वाले हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान कर सकता है। डरहम के क्रिकेट डायरेक्टर इंटरव्यू प्रोसेस पूरा होने के बाद इस रोल के लिए रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व पेसर स्टीवन फिन और डैरेन गॉफ को पीछे छोड़ दिया है।

'टेलीग्राफ' के अनुसार, मार्कस नॉर्थ के ऐसी पोजीशन लेने की संभावना है जिसमें ल्यूक राइट की पिछली भूमिका से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के एशेज कैंपेन के बाद परिवार की जिम्मेदारियों और बहुत ज्यादा यात्राओं की मांगों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एड स्मिथ के पांच साल पहले ईसीबी संरचना छोड़ने के बाद से नेशनल सेलेक्टर का पद खाली है।

ईसीबी अगर मार्कस नॉर्थ के नाम पर मुहर लगा देता है, तो वह इंग्लैंड के सेलेक्शन प्रोसेस की जिम्मेदारी संभालने वाले पहले विदेशी बनेंगे। हालांकि, नेशनल टीम ने पहले भी विदेशी कोच रखे हैं, जिसमें मौजूदा हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम भी शामिल हैं, लेकिन सेलेक्टर की भूमिका अब तक इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी ही निभाते आए हैं।

45 वर्षीय नॉर्थ ने डरहम में क्रिकेट ऑपरेशन्स की देखरेख में लगभग एक दशक बिताया है और उन्हें 2016 में क्लब के वित्तीय संकट और जबरन रेलीगेशन के बाद उसे स्थिर करने में मदद करने का क्रेडिट दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी नॉर्थ ने 2009 और 2010 के बीच 21 टेस्ट खेले, जिसमें दो एशेज सीरीज शामिल रहीं।

हालांकि, इंग्लिश घरेलू क्रिकेट के साथ उनके लंबे जुड़ाव ने उनकी उम्मीदवारी को और मजबूत किया है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई काउंटी का प्रतिनिधित्व किया है और एक खिलाड़ी और प्रशासक दोनों के तौर पर काउंटी सर्किट में मजबूत रिश्ते बनाए हैं।

डरहम में चार्ज संभालने के बाद से नॉर्थ ने हाल के सीजन में इंग्लैंड के सेटअप में शामिल हुए कई खिलाड़ियों के विकास की देखरेख की है। काउंटी ने पिछली सर्दियों में इंग्लैंड के एशेज ग्रुप को चार खिलाड़ी दिए थे, जबकि एमिलियो गे और बेन मैकिनी जैसे युवाओं का भविष्य में टेस्ट टीम में सेलेक्शन होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।

मार्कस नॉर्थ ने डरहम में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और द हंड्रेड में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स फ्रेंचाइजी के साथ अपने समय के दौरान व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक के साथ भी मिलकर काम किया है। उम्मीद है कि वह आने वाली घरेलू गर्मियों के लिए इंग्लैंड की टीम के सेलेक्शन के लिए समय पर अपना पद संभाल लेंगे, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इंग्लैंड लायंस के मैच शामिल हैं।

--आईएएनएस

 

 

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