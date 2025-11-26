Marco Jansen Performance : प्लेयर ऑफ द मैच बने मार्को जानसेन, कहा- भारत में जीतना हमेशा खास होता है

गुवाहाटी: भारतीय क्रिकेट टीम को गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने 408 रन के रिकॉर्ड अंतर से हराया। टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी हार है। दक्षिण अफ्रीका की इस जीत में मार्को जानसेन की अहम भूमिका रही। गेंद और बल्ले से इस खिलाड़ी ने मैच में अंतर पैदा किया। मैच के श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार लेते हुए जानसेन ने कहा कि भारत में जीतना हमेशा खास होता है।

जानसेन ने कहा, "किसी भी मैच में जीत हासिल करना सुखद एहसास होता है, लेकिन भारत में जीत बेहद खास है। यह टीम की जीत है। हम अपनी ताकत पर टिके रहे। कोच का भी शुक्रिया करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ और अपना गेम खेलो। इसका असर प्रदर्शन पर दिखा। सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक टीम के तौर पर और व्यक्तिगत रूप से हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम कहां बेहतर हो सकते हैं और अपना बेस्ट देते हैं।"

गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका एक समय 6 विकेट 246 रन पर खो चुकी थी। वहां से टीम को 489 तक पहुंचाने में मार्को जानसेन की अहम भूमिका रही। नौवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे इस खिलाड़ी ने 93 रन की पारी खेली। इसके अलावा, उन्होंने भारत की पहली पारी में 6 विकेट लिए। दूसरी पारी में उन्हें बल्लेबाजी के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन भारत की दूसरी पारी में उन्होंने 1 विकेट लिया।

93 रन बनाने और 7 विकेट लेने वाले इस खिलाड़ी को मैच का श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 489 रन बनाए थे। भारतीय टीम पहली पारी में 201 रन पर सिमट गई थी और 288 रन से पिछड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित की थी और पहली पारी में मिले 288 रन की बढ़त के आधार पर भारत को 549 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 140 पर सिमट गई और 408 रन के अंतर से हार गई।

कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट दक्षिण अफ्रीका 30 रन से जीती थी।

2 टेस्ट मैचों की सीरीज में कुल 17 विकेट लेने वाले सिमोन हार्मर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

