मेरा युवा भारत क्विज ने 3.9 लाख प्रतिभागियों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। युवा मामले और खेल मंत्रालय के प्रमुख युवा जुड़ाव मंच 'मेरा युवा भारत' को एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले सबसे ज्यादा यूजर्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाणपत्र दिया गया। गुरुवार को एक अधिकारी ने बताया कि इसमें 390,812 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था।

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यह प्रमाणपत्र गुरुवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में आयोजित एक समारोह में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक ऋशिनाथ ने 'मेरा युवा भारत' को दिया। इस मौके पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद थे।

एक बयान में बताया गया कि यह सम्मान 'विकसित भारत युवा नेता संवाद' क्विज के लिए दिया गया। यह एक राष्ट्रव्यापी युवा जुड़ाव पहल है। इसका मकसद युवा नागरिकों के बीच 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति जागरूकता और भागीदारी को मजबूत करना है।

बयान में कहा गया कि 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक चली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आधिकारिक मूल्यांकन अवधि के दौरान, इस मंच पर 8.39 लाख से ज्यादा लोगों ने क्विज में हिस्सा लिया।

बयान के अनुसार, एक व्यापक सत्यापन प्रक्रिया के बाद—जिसमें स्वतंत्र डिजिटल फोरेंसिक ऑडिट, सबूतों का सत्यापन और भागीदारी के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच शामिल थी—गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 390,812 योग्य प्रतिभागियों को प्रमाणित किया, और इस तरह एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।

'मेरा युवा भारत' पोर्टल के जरिए आयोजित इस क्विज ने सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 50.42 लाख से ज्यादा युवाओं को आकर्षित किया, जिससे यह देश में अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल युवा जुड़ाव गतिविधियों में से एक बन गई।

मंडाविया ने इस शानदार उपलब्धि पर 'मेरा युवा भारत' और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल भारत के उन युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है, जो देश की 35 वर्ष से कम आयु वाली आबादी का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं का इस पोर्टल पर जो भरोसा है, वह इस बात से जाहिर होता है कि सिर्फ तीन वर्षों में ही 'मेरा युवा भारत' पर 2.19 करोड़ पंजीकरण दर्ज किए गए हैं।

युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, युवा मामले विभाग की सचिव पल्लवी जैन गोविल, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि और युवा प्रतिभागी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रमाणपत्र प्रदान करने के समारोह में उपस्थित थे।

युवा मामले सचिव पल्लवी जैन गोविल ने कहा कि 'मेरा युवा भारत' पोर्टल पूरे भारत में युवाओं को सार्थक रूप से जोड़ने के लिए एक विश्वसनीय मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने आगे कहा कि यह पोर्टल युवाओं की स्वाभाविक और स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से जुड़ने के कई तरीके उपलब्ध कराता है।

--आईएएनएस

पीएके