मेरा शरीर अब भी पहले जैसा ही मजबूत है: जोश हेजलवुड

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड इंजरी की वजह से एशेज के पहले दो टेस्ट मैचों से बाहर रहने के बाद पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। हेजलवुड को पिछले महीने शेफील्ड शील्ड में गेंदबाजी करते समय हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया था। रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हेजलवुड ने जल्द अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की उम्मीद जताई है और तीनों ही फॉर्मेट में खेलने का दावा किया है।

सिडनी में डेली टेलीग्राफ से बात करते हुए हेजलवुड ने कहा, "मेरा शरीर अब भी पहले जैसा ही मजबूत है। बस छोटी-छोटी समस्याएं आ जाती हैं। मैं अब भी तीनों फार्मेट में जितना हो सके उतना अच्छा खेलने का पक्का इरादा रखता हूं। कभी-कभी हम कुछ मैच मिस कर सकते हैं। अगर आप बल्लेबाज नहीं हैं, तो हर मैच खेलना सब के लिए संभव नहीं है। मुझे अब भी तीनों फार्मेट की अलग-अलग जरूरतें पसंद हैं।"

हेजलवुड ने कहा, "एक बार जब आप सीरीज के बीच में या सीरीज शुरू होने से ठीक पहले चोटिल हो जाते हैं, तो आप वैसे भी ज्यादातर समय खुद को फिट रखने का प्रयास करते रहते हैं। मैं शायद हैमस्ट्रिंग के साथ एक या दो टेस्ट के लिए वापस आ सकता था, लेकिन फिर आप ज्यादा कुछ न होने पर टेस्ट मैच में जाने से पहले खुद को काफी कमजोर बना लेते हैं। हर दिन जब आप बॉलिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो आपको वापस उसी स्थिति में आने के लिए बॉलिंग करनी पड़ती है जहां आप थे। जब आप तैयार होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं।"

मिचेल स्टार्क के साथ ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण की सबसे अहम और मजबूत कड़ी जोश हेजलवुड तीनों ही फॉर्मेट में बेहद सफल हैं। 34 साल के हेजलवुड ने 76 टेस्ट मैचों में 295, 96 वनडे में 142 और 60 टी20 में 79 विकेट लिए हैं।

एशेज से बाहर होने के बाद हेजलवुड टी20 विश्व कप 2026 के लिए पूरी तरह से फिट होने पर ध्यान लगा रहे हैं। विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है।

--आईएएनएस

पीएके