मेरे और ऋषभ भाई के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, भारत को जीत दिलाना मकसद : ध्रुव जुरेल

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का मानना है कि उनके और ऋषभ पंत के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। दोनों ही भारत के लिए खेल रहे हैं, जिनका एक ही मकसद है- देश को जीत दिलाना।

ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरे पर दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ था। इसके बाद जुरेल ने पंत के स्थान पर विकेटकीपिंग का जिम्मा संभाला। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी जुरेल को मौका मिला, जहां उन्होंने शतकीय पारी खेली थी। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में जुरेल के साथ पंत को भी शामिल किया गया है, लेकिन संभावना है कि पंत इस सीरीज में बतौर विकेटकीपर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे।

ध्रुव जुरेल ने जियोस्टार पर कहा, "मेरे और ऋषभ भाई के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम दोनों भारत के लिए खेल रहे हैं। कोई भी खेले, मकसद एक ही है- भारत को जीत दिलाना। अगर वह खेलते हैं, तो मुझे खुशी है। अगर मैं खेलता हूं, तो मुझे खुशी है। अगर हम साथ खेलते हैं, तो और भी अच्छा होगा। हमारा पूरा फोकस टीम पर है।"

जुरेल ने फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसे याद करते हुए उन्होंने कहा, "भारत के लिए डेब्यू करना मेरे लिए एक अद्भुत पल था। टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरा बचपन का सपना था। पहली कैप मिलने पर ऐसा लगा, जैसे मैं सातवें आसमान पर हूं। यह बहुत खास था।"

14 नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इस सीरीज को लेकर जुरेल ने कहा, "यह एक बेहद रोमांचक सीरीज होगी। दोनों टीमों के पास मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण है। चाहे उनकी तरफ से कगिसो रबाडा और मार्को जेनसन हों, या हमारी तरफ से बुमराह भाई। गुणवत्ता दोनों तरफ है। आखिरकार, अगर आपको मैच जीतना है, तो बेहतरीन टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा। साउथ अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियन है, इसलिए यह एक अच्छी चुनौती होगी। मैं इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

--आईएएनएस

आरएसजी