मेरी और पडिक्कल की साझेदारी अहम साबित हुई: विराट कोहली

बेंगलुरु, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के 34वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस (जीटी) को 5 विकेट से हराया। एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी को मिली जीत के नायक विराट कोहली रहे। कोहली ने कहा कि उनकी और देवदत्त पडिक्कल की साझेदारी इस मुकाबले में अहम साबित हुई।

विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 81 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए। कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर 115 रनों की अहम साझेदारी निभाई। पडिक्कल ने 27 गेंदों में 55 रन बनाए। विराट को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

जीत के बाद कोहली ने कहा, "हमें शुरू में ही हालात का अंदाजा लगाना था। हम बस एक पार्टनरशिप से दूर थे। हम कोशिश करना और विश्लेषण करना चाहते थे। पडिक्कल ने इस सीजन में ऐसा दो बार किया है। सच कहूं तो यह काफी कम होता है। पडिक्कल की पारी मैच काफी महत्वपूर्ण रही। मैं गेम में बने रहने की कोशिश कर रहा था। मेरी और पडिक्कल की साझेदारी अहम साबित हुई।"

आरसीबी के गेंदबाजों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कोहली ने कहा, "हमारे गेंदबाजों ने शानदार काम किया। स्पिनर्स ग्रिप नहीं बना पा रहे थे। एक बार जब आप हालात को समझ लेते हैं, तो आप खुद को बैक करते हैं। मैसेज बहुत साफ था। हमें इसके लिए जाना था। हमें कोई शक नहीं था। बॉडी लैंग्वेज भरोसे से आती है। हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजों को परेशान कर सकते हैं। हमारे पास क्रुणाल की क्रिकेट की समझ है। आप उनकी गेंदबाजी में देख सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है। हमारे पास ग्रुप में गहराई और कॉन्फिडेंस है। हम यहां खेलकर खुश थे, यह क्रिकेट खेलने के लिए एक खास जगह है। घर पर खेलना और चार मैच जीतना शानदार रहा है। यह एक शानदार शुरुआत रही है।"

गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 205 रन लगाए। साई सुदर्शन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों में 100 रनों की दमदार पारी खेली। हालांकि, आरसीबी ने 206 रनों के लक्ष्य को आसानी से सिर्फ 5 विकेट खोकर 18.5 ओवर में हासिल कर लिया।

--आईएएनएस

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