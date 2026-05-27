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'मेरा आखिरी विश्व कप हो सकता है': दक्षिण कोरिया के कप्तान सोन ह्युंग-मिन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 27, 2026, 04:05 AM

सियोल, 26 मई (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के कप्तान सोन ह्युंग-मिन ने कहा है कि फीफा विश्व कप 2026 उनके करियर का आखिरी विश्व कप हो सकता है। मिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे अपने देश को फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर एक और यादगार सफर पर ले जाएंगे। अपना चौथा विश्व कप खेलने जा रहे 33 साल के मिन विश्व कप में दक्षिण कोरिया को 2002 वाली सफलता दिलाना चाहते हैं। 2002 में दक्षिण कोरिया सेमी-फाइनल तक पहुंची थी।

फीफा के साथ एक इंटरव्यू में सोन ने कहा, "यह मेरा आखिरी विश्व कप हो सकता है। मैं एक शानदार सफर की उम्मीद कर रहा हूं।"

सोन ने 2014 में अपना विश्व कप डेब्यू किया था। 2014 में फीफा विश्व कप ब्राजील में खेला गया था। उस टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी ही, विश्व कप 2026 में दक्षिण कोरिया टीम का हिस्सा हैं। सोन इसमें से एक हैं। इस फॉरवर्ड से यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको में 2026 टूर्नामेंट में ताएगुक वॉरियर्स के लिए एक अहम लीडरशिप रोल निभाने की उम्मीद है।

पिछले साल एमएलएस साइड एलएएफसी में शामिल हुए टोटेनहम हॉटस्पर के पूर्व स्टार ने कहा कि आने वाला विश्व कप उनके यूनाइटेड स्टेट्स जाने के पीछे एक बड़ा कारण था। उन्होंने कहा, "विश्व कप मेरे ट्रांसफर का सबसे बड़ा कारण था। मैं एक और शानदार विश्व कप खेलना चाहता हूं।"

सोन ने यूनाइटेड स्टेट्स में कोरियन समुदाय से मिलने वाले जबरदस्त सपोर्ट के बारे में भी बात की और कहा कि यह उन्हें गर्व के साथ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, "जब मेरा ट्रांसफर हुआ, तो मैं कोरियन समुदाय और वहां रहने वाले लोगों के लिए खुशी लाने को लेकर उत्साहित था। वे मुझे कोरियन होने और कोरिया का प्लेयर होने पर गर्व महसूस कराते हैं।"

दक्षिण कोरिया के कप्तान ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह कुछ ऐसा है जो अकेले टीम कर सकती है। सब कुछ सच में एक साथ आना चाहिए। अगर टीम विश्व कप में कुछ खास हासिल करना चाहती है तो फैंस की अहम भूमिका होगी। कोरियन लोगों की बातें सच में प्लेयर्स को बहुत ताकत देती हैं। यह कुछ ऐसा है जो मैं सच में फैंस से कहना चाहता हूं और एक अनुरोध भी करना चाहता हूं। अगर फैंस हमें पूरे जोश के साथ समर्थन करते रहेंगे और हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे, तो मैं खिलाड़ियों को आगे से नेतृत्व करूंगा। हम बिना किसी डर के विश्व कप खेलेंगे।"

--आईएएनएस

पीएके

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