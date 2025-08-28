Maharaja Trophy 2025 Qualifier 2 : बेंगलुरु ब्लास्टर्स को शिकस्त देकर फाइनल में मैंगलोर ड्रैगन्स

नई दिल्ली: मैंगलोर ड्रैगन्स ने बुधवार को महाराजा ट्रॉफी 2025 के क्वालीफायर-2 मुकाबले में बेंगलुरु ब्लास्टर्स को सात विकेट से हराया। इसी के साथ टीम फाइनल में जगह बना चुकी है, जहां 28 अगस्त को उसका सामना हुबली टाइगर्स से होगा।

मैसूर में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम 19.4 ओवरों में 152 रन पर सिमट गई।

टीम महज 14 रन पर एलआर चेतन (9) का विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद कप्तान मयंक पांडे ने रोहन पाटिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

मयंक 9 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन यहां से रोहन पाटिल ने मोर्चा संभाल लिया।

एक ओर निरंतर अंतराल पर बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम अपने विकेट गंवाती जा रही थी, तो दूसरी तरफ रोहन पाटिल क्रीज पर जमे रहे। रोहन 52 गेंदों में छह छक्कों और सात चौकों की मदद से 86 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके अलावा सूरज आहूजा ने 16, जबकि सिद्धार्थ अखिल ने 10 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी खेमे से कप्तान श्रेयस गोपाल ने सर्वाधिक तीन शिकार किए, जबकि अभिलाष शेट्टी और मैकनील नोरोन्हा ने दो-दो विकेट झटके। क्रांति कुमार को एक सफलता हाथ लगी।

इसके जवाब में मैंगलोर ड्रैगन्स ने 19.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम को सिद्धार्थ बीआर और लोचन गौड़ा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 6.5 ओवरों में 63 रन जोड़े।

शरत बीआर 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में दो छक्के और छह चौके शामिल थे। 96 के स्कोर पर टीम को पल्लवकुमार दास (23) के रूप में दूसरा झटका लगा।

यहां से लोचन गौड़ा ने मैकनील हैडली नोरोन्हा के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 रन जोड़ते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। लोचन गौड़ा 51 गेंदों में 62 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि नोरोन्हा ने 24 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की तरफ से शुभांग हेगड़े ने दो विकेट झटके, जबकि नवीन एमजी को एक सफलता हाथ लगी।