Maharaja Trophy 2025 Match 6 : क्रांति कुमार ने झटके पांच विकेट, ड्रैगन्स ने 29 रन से जीता मुकाबला

नई दिल्ली: मैंगलोर ड्रैगन्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के छठे मैच को अपने नाम किया। इस टीम ने मैसूर में खेले गए मुकाबले में शिवमोग्गा लायंस के खिलाफ 29 रन से जीत दर्ज की।

मैंगलोर ड्रैगन्स की लगातार दूसरी जीत रही, जिसके साथ टीम ने टॉप स्थान हासिल कर लिया। ड्रैगन्स इससे पहले गुलबर्ग मिस्टिक्स के खिलाफ 33 रन से मुकाबला जीत चुकी थी। वहीं, शिवमोग्गा लायंस को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। यह टीम हुबली टाइगर्स के खिलाफ पिछला मैच 29 रन से गंवा चुकी थी। लायंस अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर है।

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी मैंगलोर ड्रैगन्स ने महज 23 रन पर लोचन गौडा (14) के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया था।

यहां से समर्थ बीआर ने अनीश केवी के साथ 82 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। समर्थ 31 गेंदों में पांच छक्कों और सात चौकों की मदद से 70 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अनीश केवी ने 32 रन की पारी खेली। इनके अलावा आदर्श ने 20, जबकि एस शिवराज ने 19 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम की ओर से वासुकी कौशिक को तीन सफलता हाथ लगी, जबकि हार्दिक राज के नाम दो विकेट रहे।

इसके जवाब में शिवमोग्गा लायंस की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर 150 रन ही बना सकी। टीम पहले ही ओवर में ध्रुव प्रभाकर (1) का विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद कप्तान निहाल उल्लाल (11) भी चलते बने।

यहां से रोहित कुमार ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर पर कोई उनका साथ नहीं दे सका। रोहित ने 51 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जिसमें तीन छक्के और छह चौके शामिल रहे। उनके अलावा अनिवाश ने 25, जबकि तुषार सिंह ने 23 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी टीम की ओर से क्रांति कुमार ने चार ओवरों में 36 रन देकर पांच विकेट झटके, जबकि संतोख सिंह ने दो शिकार किए। इनके अलावा अभिलाष शेट्टी ने एक विकेट निकाला। क्रांति कुमार को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।