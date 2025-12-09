Manchester United Victory : मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वॉल्व्स को 4-1 से हराया

मैनचेस्टर: मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग में लगातार अपनी 5वीं जीत दर्ज की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वॉल्व्स को 4-1 से हराया। टीम की जीत में ब्रूनो फर्नांडीस के दो गोल का अहम योगदान रहा। इस जीत के साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग के टॉप छह में जगह बना ली।

फर्नांडीस का पहले हाफ का गोल हाफ टाइम से ठीक पहले जीन-रिकनर बेलेगार्ड ने कैंसिल कर दिया था, लेकिन ब्रायन मबेउमो ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही यूनाइटेड की बढ़त वापस दिला दी। मेसन माउंट ने 62वें मिनट में तीसरा गोल किया, जिसके बाद फर्नांडीस ने 82वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके टीम को बड़ी जीत दिलाई।

जीत के साथ छठे नंबर की यूनाइटेड के 25 पॉइंट हो गए, जो चेल्सी के बराबर है, जो पांचवें नंबर पर है।

यह वॉल्व्स की लगातार आठवीं हार थी। वॉल्व्स दो पॉइंट के साथ टेबल में सबसे नीचे है और अपने ऊपर की टीम बर्नले से आठ पॉइंट पीछे है।

जीत के बाद यूनाइटेड के मैनेजर रूबेन एमोरिम ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने गेम की शुरुआत बहुत अच्छी की। हमने एक गोल किया और हमने वुल्व्स को गेम में थोड़ा वापस आने दिया। पहले हाफ के आखिर में हमें दिक्कत हुई, लेकिन दूसरे हाफ में हमारी गति अच्छी थी। हमने सही फैसले लिए। हमने गेम खत्म किया और वुल्व्स एक मुश्किल दौर से गुजर रही है।

उन्होंने कहा, "हमने चार गोल किए, लेकिन हमारे पास बहुत सारे शॉट थे। मुझे लगता है कि अगर आप पिछले सीजन और इस सीजन की तुलना करें, तो हमने बहुत सुधार किया है। हम बहुत ज्यादा मौके बना रहे हैं, ज्यादा गोल कर रहे हैं, और ज्यादा खतरे की स्थिति का इससे मैं बहुत खुश हूं।"

वॉल्व्स के कोच रॉब एडवर्ड्स ने कहा, "हमने मैच में वापसी की थी, लेकिन लगातार गोल लगने की वजह से मैच हमसे दूर चला गया। मैच के बड़े पलों में, हमने उन्हें बॉल वापस देने पर जोर दिया। हमें खराब खेल की सजा मिल रही है। हमें अपने खेल में लगातार सुधार करने और अच्छा खेलने की कोशिश करनी होगी।"

--आईएएनएस