Manchester City Win : मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-1 से हराया

निको ओ'रेली के डबल से सिटी ने न्यूकैसल को 2-1 से हराया
Feb 22, 2026, 05:42 AM
प्रीमियर लीग: मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-1 से हराया

लंदन: निको ओ'रेली के दो गोल की मदद से मैनचेस्टर सिटी ने एतिहाद स्टेडियम में न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया। ओ'रेली ने पहले ही हाफ में ही दोनों गोल करते हुए टीम की जीत तय कर दी थी।

 

दूसरे हाफ में मैनचेस्टर की तरफ से गोल नहीं हुए, लेकिन टीम ने न्यूकैसल यूनाइटेड को बराबरी पर नहीं आने दिया।

 

मैच में ओ'रेली का पहला गोल सिटी का 2016-17 सीजन की शुरुआत के बाद से 500वां होम प्रीमियर लीग गोल था। इस नतीजे से प्रीमियर लीग में न्यूकैसल के खिलाफ सिटी का होम जीत का रिकॉर्ड 17 गेम तक बढ़ गया।

 

विला पार्क में लीड्स यूनाइटेड ने एस्टन विला को 1-1 से ड्रॉ पर निराश किया, जिसमें एंटोन स्टैच ने एक शानदार फ्री किक मारकर मेहमान टीम को आगे कर दिया।

 

लीड्स 89वें मिनट तक टिकी रही, जब जनवरी में आए टैमी अब्राहम ने एस्टन विला के लिए गोल किया, जिसके खिताब जीतने की थोड़ी सी उम्मीद अब शायद खत्म हो गई है।

 

चेल्सी की शीर्ष-चार में जगह बनाने की कोशिशें आखिरी समय में किए गए गोल से नाकाम हो गईं, जबकि बर्नले ने स्टैमफोर्ड ब्रिज पर 1-1 से ड्रॉ बचा लिया।

 

पेड्रो नेटो के लो क्रॉस पर जोआओ पेड्रो ने सिर्फ चार मिनट में चेल्सी को आगे कर दिया, लेकिन 72वें मिनट में वेस्ली फोफाना को उनके दो येलो कार्ड में से दूसरा देखने के लिए बाहर भेज दिया गया, जिसके बाद चेल्सी ने पीछे बैठने की गलती की और जियान फ्लेमिंग ने जेम्स वार्ड-प्राउज के सटीक कॉर्नर से इंजरी-टाइम हेडर से उन्हें सजा दी।

 

जेम्स मिलनर ने रिकॉर्ड 654वीं प्रीमियर लीग में खेलकर इतिहास रच दिया, जिसमें ब्राइटन ने ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 2-0 से जरूरी जीत हासिल की, जिसमें डिएगो गोमेज और डैनी वेलबेक ने पहले हाफ में गोल किए।

 

वेस्ट हैम और बॉर्नमाउथ का मैच 0-0 से ड्रॉ रहा। टीमों में एक-एक बंटा, जिससे वेस्ट हैम अभी भी निचले तीन में है।

--आईएएनएस

 

 

