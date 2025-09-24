मानव सुथार की घातक गेंदबाजी, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ए ने 9 विकेट पर 350 रन बनाए

लखनऊ, 23 सितंबर (आईएएनएस)। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दूसरा चार दिवसीय मैच खेला जा रहा है। पहले दिन की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 350 रन बना लिए हैं।

भारतीय टीम के कप्तान ध्रुव जुरेल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ए के लिए कप्तान नाथन मैक्सविनी ने 162 गेंद पर 10 चौके की मदद से 74 रन की पारी खेली। वहीं, सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे जैक एडवर्ड्स ने 78 गेंदों पर 11 चौके और 1 छ्क्के की मदद से 88 रनों की पारी खेली। पारी की शुरुआत करने उतरे सैम कोंस्टास ने 91 गेंद पर 49, विकेटकीपर जोश फिलिप ने 33 गेंद पर 39 रन बनाए। टॉड मर्फी 29 और हेनरी थॉर्नटॉन 10 रन पर नाबाद हैं। आखिरी विकेट के लिए दोनों के बीच 21 रन की साझेदारी हो चुकी है।

भारत ए के लिए मानव सुथार ने बेहतरीन गेंदबाजी की। बाएं हाथ के स्पिनर ने 28 ओवर की गेंदबाजी में 93 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। गुरनुर बरार ने 13 ओवर में 71 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 विकेट मिले हैं।

मैच से ठीक पहले श्रेयस अय्यर ने अपना नाम निजी कारण से वापस ले लिया था। उनकी जगह ध्रुव जुरेल कप्तानी कर रहे हैं। भारत की प्लेइंग इलेवन में केएल राहुल भी मौजूद हैं।

भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच इसी स्टेडियम में 16 से 19 सितंबर तक सीरीज का पहला चार दिवसीय मैच खेला गया था। यह मैच ड्रॉ रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 532 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 531 रन बनाकर घोषित की थी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 16 ओवर में 56 रन बनाए थे और मैच ड्रॉ घोषित कर दिया गया था।

