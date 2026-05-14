मिनर्वा एकेडमी बनी एआईएफएफ सब-जूनियर लीग चैंपियन

चेन्नई, 13 मई (आईएएनएस)। क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के खिलाफ 4-1 की शानदार जीत के साथ मिनर्वा एकेडमी एफसी ने एआईएफएफ सब-जूनियर लीग 2025-26 का खिताब अपने नाम किया।

बुधवार को महाबलीपुरम में एफसी मद्रास के स्कैम्पर पार्क में मिनर्वा एकेडमी एफसी के लिए खुथेइफाम मुख्तार रहमान (8'), नगाइजिग्यो (27'), रिमोसन सिंह हुइड्रोम (33'), और खुमंथेम लांचेनबा मेइतेई (90') ने गोल किए, जबकि क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के लिए नगांगोम सुमन सिंह (70') ने एकमात्र सांत्वना गोल किया।

शुरुआती कुछ मौकों पर गोल के करीब पहुंचने के बाद, पंजाब की इस टीम ने आठवें मिनट में एक शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन के दम पर मैच का पहला गोल किया। खुथेइफाम मुख्तार रहमान ने एक 'ओलिम्पिको' गोल किया, उन्होंने कॉर्नर-किक को घुमाते हुए सीधे नेट में डाल दिया, जिससे गोलकीपर के पास बचाव का कोई मौका नहीं बचा और उन्होंने टीम का खाता खोला।

गेंद पर अपना दबदबा बनाए रखते हुए और लगातार हमले बोलते हुए, मिनर्वा एकेडमी एफसी ने 27वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। नगाइजिंग्यो ने क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के मिडफील्डर कांगजम रिक्सन सिंह से गेंद छीनने के लिए एक बेहतरीन टैकल किया, और फिर अपने दाहिने पैर से एक जोरदार और नीचा शॉट लगाया जिसने गोलकीपर को छकाते हुए गोल कर दिया।

मिनर्वा एकेडमी एफसी लगातार गोल की तलाश में थी, और उनकी यह कोशिश 33वें मिनट में तीसरे गोल के रूप में रंग लाई। कप्तान रिमोसन सिंह हुइड्रोम ने लंबी दूरी से अपनी किस्मत आजमाई; उन्होंने अपने बाएं पैर से एक जोरदार शॉट लगाया जो गोलपोस्ट से टकराने के बाद नेट में चला गया।

पंजाब की यह टीम चौथे गोल की तलाश में लगातार हमले करती रही, और हाफ-टाइम की सीटी बजने तक खेल पर पूरी तरह हावी रही। हाफ-टाइम तक, उन्होंने गोल पर सात शॉट लगाए थे और गेंद पर 60 प्रतिशत कब्जा बनाए रखा था।

दूसरे हाफ की शुरुआत काफी शांत रही, क्योंकि दोनों टीमें मिडफील्ड पर अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही थीं। खेल की गति थोड़ी धीमी थी, और दोनों ही टीमें थोड़ी बिखरी हुई सी नजर आ रही थीं।

हालांकि, 70वें मिनट में क्लासिक फुटबॉल एकेडमी को वापसी का एक मौका मिला। एक कॉर्नर-किक से गेंद के वापस आने (रिबाउंड) पर, कप्तान नगांगोम सुमन सिंह ने गोलकीपर के ऊपर से एक शानदार हेडर लगाते हुए गोल कर दिया। क्लासिक फुटबॉल एकेडमी ने अगले ही मिनट में लगभग दूसरा गोल कर दिया था, लेकिन मिनर्वा एकेडमी एफसी के गोलकीपर तन्मय ने शानदार बचाव करते हुए अपनी टीम की दो गोल की बढ़त को बनाए रखा।

मिनर्वा एकेडमी एफसी ने जल्द ही मैच पर फिर से नियंत्रण पा लिया और मैच को पक्का करने के लिए कुछ और मौके बनाए। 90वें मिनट में, क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के डिफेंडर न्गांगोम सुमन सिंह ने बॉक्स के अंदर मिनर्वा एकेडमी एफसी के सब्स्टीट्यूट मिडफील्डर थांगमिंगुन किपगेन पर लापरवाही भरा टैकल किया, जिससे एक पेनाल्टी मिल गई। खुमंथेम लांचेनबा मेइतेई आगे आए और शांत रहते हुए गोलकीपर सोंगारिन को गलत दिशा में भेजकर स्कोर 4-1 कर दिया।

आखिर में, मिनर्वा एकेडमी एफसी ने इस साल के टूर्नामेंट में पूरे समय शानदार प्रदर्शन करने के बाद, 2024-25 संस्करण के फाइनल में मिली हार की भरपाई कर ली।

--आईएएनएस

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