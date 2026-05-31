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मीनाक्षी ने फाइनल में हार पर शिकायत दर्ज कराई, डब्ल्यूएफआई ने कहा- नतीजे नहीं बदलेंगे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 31, 2026, 06:35 AM

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) द्वारा आयोजित एशियन गेम्स 2026 का ट्रायल एक और विवाद में घिर गया है। मीनाक्षी गोयत, जिन्होंने विनेश फोगाट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अंतिम पंघाल से मिली हार पर हंगामा खड़ा कर दिया है।

फाइनल में हार के तुरंत बाद, मीनाक्षी ने अंतिम के खिलाफ हुए फाइनल मुकाबले में रेफरी के फैसलों को लेकर शिकायत दर्ज कराई।

डब्ल्यूएफआई ने मीनाक्षी की तरफ से शिकायत मिलने की बात स्वीकार की है, लेकिन साथ ही साफ कर दिया है कि नतीजे वही रहेंगे। अंतिम ही जापान में होने वाले एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह ने आईएएनएस को बताया, "हमें मीनाक्षी की शिकायत मिली है। समिति इस मामले की समीक्षा करेगी, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार, अंतिम ही एशियन गेम्स में 53 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।"

एशियन गेम्स के लिए महिलाओं की टीम चुनने के लिए हुए ट्रायल ने काफी विवाद खड़ा कर दिया है। डब्ल्यूएफआई ने पहले विनेश फोगाट को ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। विनेश ने पेरिस में 2024 ओलंपिक खेलों के बाद अपनी रिटायरमेंट खत्म कर दी थी और अब वापसी की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला मिलने के बाद विनेश ने शनिवार को ट्रायल में हिस्सा लिया था। डब्ल्यूएफआई ने उन्हें 53 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेने की अनुमति दी।

हालांकि विनेश फोगाट एशियन गेम्स 2026 में जगह बनाने से चूक गईं। सेमीफाइनल में उन्हें मीनाक्षी गोयत से हार का सामना करना पड़ा था।

हार के बाद विनेश फोगाट ने महासंघ पर आरोप लगाया कि वे उन्हें क्वालीफाई करने से रोकने के लिए कदम उठाए गए। विनेश और उनके पति सोमवीर ने विनेश के क्वार्टरफाइनल मुकाबले में भी रेफरी के फैसलों का विरोध किया था। क्वार्टरफाइनल में विनेश 7-6 के मामूली अंतर से जीती थीं।

विनेश के पति और कोच सोमवीर राठी ने आईएएनएस से कहा, "हमें ठगा हुआ महसूस हुआ। हमने कई फैसलों को चुनौती दी, लेकिन ऐसा लगा कि महासंघ नहीं चाहता था कि विनेश जीते। कोर्ट की लड़ाई और डब्ल्यूएफआई से जुड़ा पूरा घटनाक्रम मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला रहा है। विनेश बहुत मजबूत इरादों वाली हैं—वह ट्रेनिंग पर वापस लौटेंगी, जोरदार वापसी करेंगी। उनका प्रदर्शन ही अब सबकुछ साबित करेगा।"

--आईएएनएस

पीएके

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