मणिपुर ने 24वीं राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीती, आखिरी मिनट में बंगाल को हराया

Oct 17, 2025, 01:58 AM

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। बुधवार को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित आरकेएम आश्रम मैदान पर खेले गए एक रोमांचक फाइनल में मणिपुर ने बंगाल को 1-0 से हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का खिताब जीत लिया।

लिंडा कॉम सेर्टो ने मैच के अंतिम समय (93वें मिनट) में निर्णायक गोल दागा। इस गोल ने बंगाल का दिल तोड़ दिया और मणिपुर को रिकॉर्ड 23वीं बार खिताब दिला दिया।

शुरुआत से ही मुकाबले के रोमांचक होने की उम्मीद थी। मिडफील्ड युद्ध का मैदान बन गया, जहां गेंद बार-बार पलटती रही और किसी भी टीम को आक्रमणकारी थर्ड में खेलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पाई। पहला मौका मणिपुर को 20वें मिनट में सेट-पीस के जरिए मिला। रतनबाला देवी फ्री-किक पर खड़ी थीं और उन्होंने एक बेहतरीन प्रयास किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और गेंद पोस्ट के बाहर जा लगी।

35वें मिनट में, रिम्पा हलधर को एक खूबसूरत वजनदार पास मिला, लेकिन वह मणिपुर के गोलकीपर को भेद नहीं सकीं। इसके बाद भी बंगाल ने लगातार हमले किए, लेकिन इसका कोई भी फायदा बंगाल को नहीं हुआ। वहीं मणिपुर भी गोल करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी।

दबाव लगातार बन रहा था। कोचों ने बदलाव के जरिए मौके बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बदलाव संतुलन नहीं बिगाड़ पाया। दोनों टीमें बराबरी पर थीं और ऐसा लग रहा था कि खेल अतिरिक्त समय में जाएगा। लेकिन, 93वें मिनट में लिंडा कॉम सेर्टो ने गोल दागते हुए मैच मणिपुर की झोली में डाल दिया।

मणिपुर की यह जीत उसकी क्षमता और फुटबॉल में उसके गौरवशाली इतिहास का प्रमाण थी।

