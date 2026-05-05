मैनचेस्टर सिटी के साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार फिल फोडेन

मैनचेस्टर, 5 मई (आईएएनएस)। 25 वर्षीय फिल फोडेन अपने भविष्य को मैनचेस्टर सिटी के साथ लंबे समय के लिए जोड़ने के करीब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 25 वर्षीय मिडफील्डर क्लब के साथ नए विस्तारित अनुबंध को लेकर सहमति पर पहुंच गए हैं।

इंग्लैंड के इस स्टार खिलाड़ी का मौजूदा करार अगले साल समाप्त होने वाला है, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार फोडेन अब चार साल के नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। इस नए करार के बाद फोडेन का एतिहाद स्टेडियम में ठहराव 2030 तक बढ़ जाएगा।

फोडेन का नया कॉन्ट्रैक्ट ऐसे समय में आया है, जब यह मिडफील्डर मौजूदा सीजन में अपनी फॉर्म से जूझ रहा है। मैनचेस्टर सिटी के इस अहम खिलाड़ी ने पिछले साल 14 दिसंबर के बाद से एक भी गोल नहीं किया है। फॉर्म में गिरावट के बावजूद, प्रीमियर लीग के पूर्व चैंपियन क्लब ने इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी पर पूरा भरोसा दिखाया है और उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी।

फोडेन ने मैनचेस्टर सिटी में पहले ही एक शानदार करियर बना लिया है। उन्होंने क्लब के लिए 365 मुकाबलों में 110 बार गोल किए हैं। खास बात यह है कि सिर्फ 25 साल की उम्र तक, उन्होंने क्लब के इतिहास के सबसे सफल दौर में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कई शानदार ट्रॉफियां जीतीं, जिनमें 6 प्रीमियर लीग खिताब, 5 लीग कप, 2 एफए कप और 2023 में प्रतिष्ठित यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी शामिल हैं।

फिल फोडेन की व्यक्तिगत प्रतिभा को भी खूब सराहा गया है। 2023-24 सीजन के दौरान, फोडेन ने अपने करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन किया और सभी प्रतियोगिताओं में कुल 27 गोल किए। उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने न केवल सिटी के लिए उनकी अहमियत को साबित किया, बल्कि उन्हें कई बड़े व्यक्तिगत सम्मान भी दिलाए, जिनमें 'फुटबॉलर ऑफ द ईयर' और 'पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर' के पुरस्कार शामिल हैं।

इस बीच, प्रीमियर लीग में सिटी को आर्सेनल से कड़ी टक्कर मिल रही है। सोमवार को एवर्टन के साथ ड्रॉ खेलने के बाद, सिटी ने 'गनर्स' (आर्सेनल) को खिताब जीतने का एक मौका दे दिया है। 14 मई को मैनचेस्टर सिटी का अगला मुकाबला क्रिस्टल पैलेस से होगा, जहां ये टीम एक और प्रीमियर लीग खिताब जीतने की कोशिश करेगी।

--आईएएनएस

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