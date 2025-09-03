मैनुअल अकांजी मैनचेस्टर सिटी से इंटर मिलान में शामिल हुए

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। मैनुअल अकांजी मैनचेस्टर सिटी से एक सीजन के लोन डील पर इतालवी क्लब इंटर मिलान में शामिल हो गए हैं। ब्लूज के लिए 136 मैच खेल चुका यह स्विस खिलाड़ी सितंबर 2022 में बोरुसिया डॉर्टमुंड से मैनचेस्टर सिटी में आया था।

अकांजी हाल ही में नियुक्त कोच क्रिश्चियन चिवु के नेतृत्व में सीरी-ए टीम इंटर के साथ जुड़ेंगे।

अकांजी मंगलवार को सिटी से जाने वाले दूसरे हाई-प्रोफाइल खिलाड़ी हैं, इससे पहले ब्राजील के गोलकीपर एडर्सन तुर्की की टीम फेनरबाचे में शामिल होने के लिए सिटी छोड़ चुके हैं। एडर्सन सिटी के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने पेप गार्डियोला के नेतृत्व में 18 प्रमुख सम्मान जीते हैं।

मैनुअल अकांजी एतिहाद स्टेडियम में सात ट्रॉफियां जीत चुके हैं। उन्होंने अपने डेब्यू सीजन में टीम के ऐतिहासिक तिहरे खिताब में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद अगले सीजन में लगातार चार लीग खिताब जीतने वाली पहली इंग्लिश पुरुष टीम के सदस्य बने।

कुल मिलाकर, अकांजी ने मैनचेस्टर में अपने यादगार अभियान के दौरान दो प्रीमियर लीग खिताब, एक यूईएफए चैंपियंस लीग, एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप, एक एफए कप, एक कम्युनिटी शील्ड और एक यूईएफए सुपर कप अपने नाम किए।

डिफेंडर ने 2022/23 सीजन में कुल 48 मैच खेले। उन्होंने चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड पर 4-0 की ऐतिहासिक जीत में गोल भी दागा।

मैनुअल अकांजी ने एफए कप फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ जीत में भूमिका निभाई। चैंपियंस लीग फाइनल में रोड्री की अपनी नई टीम पर जीत की तैयारी में अहम भूमिका निभाई।

अगले सीजन मैनुअल ने 48 मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिनमें 30 प्रीमियर लीग मैच शामिल थे। इसके अलावा, उन्होंने यूईएफए सुपर कप और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के मैच खेले, जिनमें सिटी ने खिताब जीते।

2024/25 सीजन में मैनुअल अकांजी ने 40 मैच खेले और सिटी के लिए उनका आखिरी मैच 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अल-हिलाल के खिलाफ था।

--आईएएनएस

आरएसजी