माना पटेल ने अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पर खुशी जताई, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की

अहमदाबाद, 27 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय बैकस्ट्रोक ओलंपियन तैराक माना पटेल ने अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। 20 साल के बाद भारत को यह मौका मिल रहा है।

माना पटेल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "पिछली बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। 20 साल के बाद 2030 में मेरे शहर (अहमदाबाद) में इसका आयोजन होगा, जिसको लेकर मैं उत्साहित हूं। मुझे बहुत गर्व है कि जिस शहर में मैं पली-बढ़ी और जहां मैंने अपनी स्विमिंग की यात्रा शुरू की, वह शहर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करेगा। यह इवेंट सभी के लिए सीखने का एक कीमती अनुभव होगा।"

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी का खेलों और महिला सशक्तिकरण में बड़ा योगदान रहा है। महिलाओं को प्रेरणा और सपोर्ट लगातार मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलों के लिए गुजरात में पहले से ही बहुत काम किए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 'खेल महाकुंभ' की शुरुआत की थी। 'खेलो इंडिया' आज नेशनल इवेंट बन चुका है। इसी कारण बहुत सारी लड़कियों को प्रोत्साहन मिला है कि वह आगे जाकर गेम्स खेलें। यह इसी का परिणाम है कि अहमदाबाद में वीर सावरकर जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है।"

गेम्स की तैयारियां कर रहे गुजरात के एथलीट्स को अपना संदेश देते हुए माना पटेल ने कहा, "राज्य में काफी अच्छी सुविधाएं हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। यह आपके लिए एडवांटेज है कि गुजरात में ही आपको एक बेहतरीन स्पोर्ट्स एनवायरमेंट मिल रहा है।"

इस दौरान, माना पटेल ने करियर के दौरान आई चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "जब मैं स्वीमिंग कर रही थी, तो शुरुआत अहमदाबाद से की, लेकिन कोचिंग और अन्य फैसिलिटीज के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा था। लेकिन अभी गुजरात में काफी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं।"

--आईएएनएस

डीसीएच/