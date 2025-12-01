मैंने कोहली से बहुत कुछ सीखा, उन्हें खेलते देखना खुशी की बात : तिलक वर्मा

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में शतकीय पारी खेली। साथी बल्लेबाज तिलक वर्मा ने इस पारी के लिए पूर्व कप्तान कोहली की जमकर तारीफ की है।

रविवार को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में विराट कोहली ने 7 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 135 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने रोहित शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की। यह उनके वनडे फॉर्मेट का 52वां शतक था। अंतरराष्ट्रीय करियर में कोहली 83वां शतक लगा चुके हैं।

तिलक वर्मा ने बीसीसीआईटीवी पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, "हमने फिर से सबसे अच्छी पारियों में से एक देखी है। बहुत खुश हूं कि मैंने विराट भाई के शतक को लाइव देखा। पिछले 17 वर्षों से वह हमेशा फील्ड में कमाल करते रहे हैं। बैटिंग, फील्डिंग, सब कुछ। वह बिल्कुल टॉप पर हैं।"

तिलक वर्मा ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली की पारियों से बहुत कुछ सीखा है और जितना हो सके वह इस दिग्गज से बात करने की कोशिश करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि जब वह फील्ड पर उतरेंगे तो कोहली से सीखी हुई बातों का अनुसरण करेंगे।

उन्होंने आगे कहा, "मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्हें लाइव खेलते देखना खुशी की बात है। मैं उनसे बात करता रहूंगा और जितना हो सके उतना सीखूंगा। अगर मुझे आगामी मुकाबलों में मौका मिला, तो मैं उनमें इसे लागू कर सकता हूं।"

भारत ने रांची में खेले गए इस वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 349 रन बनाए। इस दौरान कोहली ने 135 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान केएल राहुल ने 60 रन बनाए। इनके अलावा, रोहित शर्मा ने 57 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी टीम की तरफ से मार्को जानसेन, नंद्रे बर्गर, कॉर्बिन बॉश और ओटनील बार्टमैन ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 49.2 ओवरों में 332 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए मैथ्यू ब्रीत्जके ने सर्वाधिक 72 रन बनाए, जबकि मार्को जानसेन ने 70 रन की पारी खेली। इनके अलावा, कॉर्बिन बॉश ने 67 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि तीन विकेट हर्षित राणा के नाम रहे। अब दोनों टीमें बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी