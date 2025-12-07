खेल

मिलान-कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक गेम्स के लिए मशाल रिले रोम में शुरू

Dec 07, 2025, 05:25 AM

रोम, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। मिलान-कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स के लिए टॉर्च रिले शनिवार सुबह रोम में शुरू हुई। इसी के साथ अगले साल की ओपनिंग सेरेमनी से पहले दो महीनों के सफर की शुरुआत भी हुई। इस लॉन्च सेरेमनी का आयोजन स्टैडियो देई मार्मी में हुआ, जहां रोमन स्टाइल की मूर्तियों से सजे एक ओपन-एयर एरीना है।

यहां सुबह करीब 9 बजकर 50 मिनट पर 1960 के रोम ओलंपिक के मशालवाहक जियानकार्लो पेरिस फ्लेम को लॉन्च स्टेज पर लाए। उसी फ्लेम से एक मशाल जलाई गई और मिलान-कोर्टिना 2026 आयोजन समिति के अध्यक्ष जियोवानी मलागो ने इससे कोल्ड्रन को प्रज्वलित किया।

पहले मशालवाहक, इटली के ओलंपिक चैंपियन ग्रेगोरियो पाल्ट्रिनिएरी ने कौल्ड्रन से रिले मशाल जलाई और फिर दर्शकों की जोरदार तालियों के बीच स्टेडियम का आधा चक्कर लगाते हुए मशाल रिले की आधिकारिक शुरुआत की।

इटली के फेंसर एलिसा दी फ्रांसिस्का और हाई जंप ओलंपिक चैंपियन जियानमार्को तंबेरी ने दूसरे और तीसरे मशालवाहक के रूप में जिम्मेदारी संभाली और स्टेडियम के अंदर अपने रिले सेगमेंट पूरे किए।

तंबेरी ने अगले धावक अचिल्ले पोलोनारा के साथ मशाल को मिलाकर प्रतीकात्मक आदान-प्रदान किया, जिसके बाद पोलोनारा फ्लेम को लेकर स्टेडियम से बाहर निकले।

'इटरनल सिटी' में रिले कोलोसियम, ट्रेवी फाउंटेन, पैंथियन और पियाजा वेनेजिया जैसे मशहूर लैंडमार्क से गुजरेगी। यह टॉर्च शाम करीब 7:30 बजे पियाजा डेल पोपोलो पहुंचेगी, जहां इवेंट के साथ म्यूजिक और आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के साथ जश्न मनाया जाएगा।

यह रिले 60 दिनों में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस बीच यह 300 से अधिक नगरपालिकाओं से गुजरेगी। 60 शहर इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। रिले 110 इटालियन प्रांतों तक पहुंचेगी और मार्ग में आने वाले यूनेस्को स्थलों को रोशन करेगी।

खेल, संस्कृति, फिल्म और सिविल सोसाइटी सहित विभिन्न क्षेत्रों के 10,000 से अधिक मशालवाहक इस रिले में हिस्सा लेंगे।

यह मशाल क्रिसमस पर नेपल्स, नए साल पर बारी पहुंचेगी और 26 जनवरी 2026 को कोर्टिना डी’अम्पेजो लौटेगी। रिले का समापन 6 फरवरी को मिलान के सैन सिरो स्टेडियम में होगा।

