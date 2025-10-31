खेल

मेलबर्न में भारत की हार के साथ ही टूट गया शिवम दुबे का 'अजेय' रिकॉर्ड

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 31, 2025, 01:05 PM

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। शिवम दुबे जिस टी20 मैच में खेलेंगे, भारतीय टीम को जीत मिलनी निश्चित है। अब हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। मेलबर्न में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही शिवम दुबे का टी20 मैचों में 'अजेय' रिकॉर्ड टूट गया।

शिवम दुबे ने 2019 से 2025 के बीच भारत के लिए 37 मैच खेले। इन सभी मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली। इस दौरान भारत ने टी20 विश्व कप 2024 और एशिया कप 2025 का खिताब भी जीता। दुबे भारतीय टीम के लिए टी20 में लकी चार्म की तरह थे। उनका टीम में होना जीत की गारंटी था। 37 मैचों से चला आ रहा जीत का ये क्रम मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में भारत की हार के साथ ही टूट गया। शिवम दुबे के साथ ही जसप्रीत बुमराह का भी 2021 से चला आ रहा लगातार 24 मैचों में जीत का क्रम टूटा है। दुबे के खेले 37 मैचों में भारत 34 मैच जीता है, 3 मैचों के परिणाम नहीं आए। वहीं बुमराह के 24 मैचों में 23 मैच भारतीय टीम जीती है, 1 मैच का परिणाम नहीं आया है।

व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो मेलबर्न टी20 में शिवम दुबे ने 2 गेंद पर 4 रन बनाए। वहीं बुमराह ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से सर्वाधिक 68 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए। हर्षित राणा 35 रन बनाकर दूसरे श्रेष्ठ स्कोरर रहे।

ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट पर 126 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया। कप्तान मिशेल मार्श ने 26 गेंद पर 46 रन बनाए। 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट लेने वाले जोश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...