मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट क्लब की जर्सी का किया अनावरण

जम्मू, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट क्लब (एससीसी) की जर्सी का अनावरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर सोगामी भी मौजूद रहे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्रिकेट को बढ़ावा देने में अहम योगदान देने के लिए एससीसी की तारीफ की।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के कार्यलाय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए बताया, "मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जम्मू में 'शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट क्लब' (एससीसी) की जर्सी का अनावरण किया और क्रिकेट को बढ़ावा देने में क्लब की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में खेलों को समर्थन देने और युवा प्रतिभाओं को निखारने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सतीश शर्मा और नासिर सोगामी भी उपस्थित रहे।"

शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट जम्मू-कश्मीर का स्थानीय क्रिकेट क्लब है, जो युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने में अहम रोल निभाता है।

जम्मू-कश्मीर के पहली बार रणजी चैंपियन बनने के बाद से राज्य में क्रिकेट को काफी महत्व दिया जा रहा है। सरकार मूलभूत सुविधाएं और खिलाड़ियों को हर तरह का सहयोग प्रदान करने का प्रयास कर रही है। पारस डोगरा की कप्तानी में जम्मू-कश्मीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 67 साल का सूखा खत्म करते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। टीम का प्रदर्शन टूर्नामेंट में शानदार रहा। कर्नाटक के खिलाफ जम्मू-कश्मीर ने खिताबी मुकाबला ड्रॉ खेलते हुए ट्रॉफी को अपने नाम किया। फाइनल में जम्मू-कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 584 रन बनाए थे, जिसके जवाब में कर्नाटक की टीम 293 रन बनाकर सिमट गई थी। वहीं, दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर ने 4 विकेट खोकर 342 रन बनाए थे। पहली पारी में मिली बढ़त के दम पर जम्मू-कश्मीर विजेता बनी थी।

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में कमाल का रहा। आकिब ने 10 मुकाबलों में 12.57 की औसत से गेंदबाजी करते हुए कुल 60 विकेट चटकाए। पूरे सीजन में आकिब ने 7 बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया। वहीं, बल्ले से कप्तान पारस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 मुकाबलों में 42.47 की औसत से 637 रन बनाए। वहीं, शुभम पुंडीर और साहिल लोत्रा ने भी टीम को चैंपियन बनाने में बल्ले से अहम योगदान दिया था।

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