Major League Cricket : अगले साल जून-जुलाई में खेला जाएगा चौथा सीजन

एमएलसी सीजन 4: अमेरिका में 18 जून से शुरू होगा मेजर लीग क्रिकेट का रोमांच।
Sep 10, 2025, 01:03 PM
नई दिल्ली: मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) का चौथा सीजन अगले साल 18 जून से 18 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। नए सीजन में छह टीमों के बीच कुल 34 मुकाबले खेले जाने हैं।

मेजर लीग क्रिकेट के सीईओ जॉनी ग्रेव ने कहा, "सीजन 3 ने दिखाया कि अमेरिका में शीर्ष स्तरीय क्रिकेट की मांग तेजी से बढ़ रही है। एमएलसी को पूरे अमेरिका और दुनियाभर से नए फैंस, फॉलोअर्स और व्यूअर्स मिल रहे हैं। हम अमेरिका में क्रिकेट के विस्तार और नए-पुराने व्यावसायिक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने के अपने वादे को पूरा कर रहे हैं।"

मेजर लीग क्रिकेट के ओनर अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेज (एसीई) का लक्ष्य है कि साल 2030 तक 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम तैयार किए जाएं, जिसके लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया जा चुका है।

ग्रेव ने आगे कहा, "अगला चरण और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का है। एसीई के निरंतर समर्थन के साथ हमारा लक्ष्य 2030 तक 10 अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले वेन्यू तैयार करना है, ताकि अधिक फैंस को वर्ल्ड-क्लास क्रिकेट देखने का मौका मिले और अमेरिकी खिलाड़ियों को बेहतर माहौल में विकसित होने का मौका मिले। आखिरकार, हम अगले साल और भी ज्यादा मुकाबले और उच्च-स्तरीय क्रिकेट की उम्मीद कर रहे हैं। एमएलसी सीजन 4 की शुरुआत 18 जून से होगी।"

इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली छह टीमों में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स, एमआई न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, सिएटल ऑर्कास, टेक्सास सुपर किंग्स और वाशिंगटन फ्रीडम शामिल हैं।

एमएलसी 2027 सीजन तक दो और टीमों को जोड़ने की योजना बना रहा है। इसके साथ कनाडा में स्थानांतरण पर भी विचार किया जा रहा है।

मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) की शुरुआत 2023 में हुई थी। पहला सीजन एमआई न्यूयॉर्क ने जीता, जिसके बाद अगले सीजन को वॉशिंगटन फ्रीडम ने अपने नाम किया। साल 2025 में एमआई न्यूयॉर्क दूसरी बार विजेता बनी।

 

 

