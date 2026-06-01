मुझे ट्रॉफी चाहिए थी, पर्पल कैप नहीं, आईपीएल 2026 जीतने के बाद बोले भुवनेश्वर कुमार

अहमदाबाद, 1 जून (आईएएनएस)। आरसीबी ने आईपीएल 2026 का खिताब जीत लिया है। रविवार को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता। आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद सीजन में टीम के सबसे सफल गेंदबाज रहे भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि वह खिताब के लिए पर्पल कैप छोड़ सकते हैं।

भुवनेश्वर कुमार ने कहा, "ट्रॉफी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं इसके लिए पर्पल कैप भी छोड़ दूंगा। यह सीजन अच्छा रहा। इससे पहले हमने काफी प्लानिंग की थी। अगर आप विकेट लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। किसी बड़े मैच में उतरते समय, पिछली जीतें आपको आत्मविश्वास देती हैं। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और हमें इसी की जरूरत थी।"

भुवनेश्वर ने सीजन के 16 मैचों में 28 विकेट लिए और सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में जीटी के रबाडा (29 विकेट) के बाद दूसरे नंबर पर रहे। बता दें कि रबाडा ने भुवनेश्वर से एक मैच ज्यादा खेला है।

आरसीबी की बल्लेबाजी के मजबूत स्तंभ रहे देवदत्त पड्डिकल ने कहा, "यह अनुभव जबरदस्त रहा है। इस पूरी टीम के साथ बैटिंग करना अपने आप में खास रहा। जब आपके आस-पास इतने बेहतरीन खिलाड़ी हों, तो आप भी थोड़ा बेहतर हो जाते हैं। हमारे गेंदबाजों का प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है। उन्होंने बहुत ही बारीकी से योजनाएं बनाईं। मैं पिछले कुछ दिनों से टीम की योजनाओं का हिस्सा रहा हूं, और जिस तरह से उन्होंने उन योजनाओं को मैदान पर उतारा है, वह सचमुच कमाल का है। जब विकेट गिरे, तो वेंकी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं घबराया हुआ हूं? लेकिन जब विराट कोहली जैसा खिलाड़ी क्रीज पर बैटिंग कर रहा हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, और रनों के लिए उनकी भूख तो अविश्वसनीय है। ट्रॉफी जीतना हमारी बहुत पुरानी चाहत रही है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने यह सीजन बिना किसी चोट के पूरा किया।"

जितेश शर्मा ने कहा, "मो बाबट ने कहा था कि हम खिताब का बचाव नहीं कर रहे हैं। हम आक्रामक तरीके से किसी चीज का पीछा कर रहे हैं। हमारी सोच खिताब का बचाव करने की नहीं थी। इसका श्रेय प्रबंधन को जाता है, जिस तरह से उन्होंने हमारा ध्यान रखा और जिस तरह से उन्होंने मेरा साथ दिया जब मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था। इससे आपको काफी भरोसा मिलता है। आपको पता होता है कि वे आपका साथ देंगे और आप भी उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम मजबूत थे, लेकिन हमने एक समय में एक ही मैच पर ध्यान दिया। हमने विरोधियों के बारे में नहीं सोचा। हमने बस अपनी प्रक्रिया पर कायम रहे। उम्मीद है, हमें तीसरा खिताब भी मिलेगा।"

जोश हेजलवुड ने कहा, "यह वाकई बहुत बढ़िया है। पिछले साल हमें अपनी पहली जीत के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था। हमने जितने भी मैच खेले, उनमें से लगभग हर मैच में उसने (भुवी ने) शुरुआत में ही विकेट लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी ने टीम को बहुत खूबसूरती से तैयार किया है। सपोर्ट स्टाफ भी बहुत शानदार है। जब हर तीन साल में टीमें बदलती रहती हैं, तो इतनी जल्दी ऐसा कल्चर बनाना काफी मुश्किल होता है।"

मैच की बात करें तो टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जीटी ने 8 विकेट पर 155 रन बनाए। आरसीबी ने विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच जीता और आईपीएल 2026 की ट्रॉफी पर कब्जा किया। आरसीबी का लगातार यह दूसरा खिताब है।

--आईएएनएस

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