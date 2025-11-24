खेल

मुझे भारत में राजस्थान सबसे अलग और खूबसूरत लगा: सोल कैंपबेल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 24, 2025, 02:54 AM

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। आर्सेनल के लिजेंड सोल कैंपबेल ने कहा है कि भारत में उनकी सबसे पसंदीदा जगह राजस्थान है। राजस्थान में मैं उस जगह पर गया था जहां जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग हुई थी।

जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए सोल कैंपबेल ने कहा, "मुझे भारत में राजस्थान बेहद खूबसूरत लगा। मैं उदयपुर गया और उन झीलों को देखा जहां जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग हुई थी। यह कमाल का था। वहां के नजारे, रंग और स्थानीय कलाकार इसे शानदार और आकर्षक स्थान बनाते हैं। वहां के पहाड़ों में थोड़ी ठंड थी, लेकिन मैंने वहां काफी एन्जॉय किया।"

कैंपबेल ने कहा, "मैंने मुंबई में भी पांच सप्ताह बिताए। मुंबई बहुत बढ़िया है। यह बॉलीवुड स्टार्स, फैशन और लगातार सक्रियता वाला शहर है। यह शहर हमेशा घूमता और झूमता रहता है। दोनों जगहें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन राजस्थान मुझे सबसे अलग और खूबसूरत लगा।"

आर्सेन वेंगर से मिली सलाह के बारे में चर्चा करते हुए कैंपबेल ने कहा, "उन्होंने मुझे अपना गेम खेलने की सलाह दी। उनकी सोच बहुत बढ़िया थी। उनके पास एक सिस्टम था और वे बस खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेजते थे। उन्हें पता था कि खिलाड़ियों से बेस्ट कैसे निकलवाना है। वे अक्सर उन खिलाड़ियों का करियर कई साल बढ़ा देते थे जो मानसिक और शारीरिक रूप से खत्म हो चुके लगते थे। करियर को फिर से खड़ा करने की उनकी काबिलियत खास थी। वे कई खिलाड़ियों से कम से कम दो से चार साल अतिरिक्त निकलवा लेते थे। मैंने उनकी सोच को पूरी तरह से माना और इसका फायदा मुझे अपने करियर में मिला।"

50 साल के हो चुके सोल कैंपबेल ने आर्सेनल के लिए 211 मैच खेले, जिसमें 12 गोल किए और कई खिताब जीते। इसमें दो प्रीमियर लीग टाइटल और तीन एफए कप शामिल हैं। कुल 503 मैचों में उन्होंने 20 गोल किए।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...