मिजोरम की दृष्टिहीन फुटबॉल टीम राष्ट्रीय टूर्नामेंट में चैंपियन बनी

सिलीगुड़ी, 12 नवंबर (आईएएनएस)। मिजोरम दृष्टिहीन फुटबॉल टीम ने उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित ग्रेटर लायंस विजन कप 2025 का खिताब जीत लिया। मिजोरम की यह जीत टीम वर्क के अद्भुत प्रदर्शन और सफलता की मिसाल है।

मिजोरम दृष्टिहीन खेल संघ के तहत गठित, यह टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही और फाइनल में पश्चिम बंगाल पर 3-0 की जीत के हासिल करते हुए खिताब अपने नाम किया।

मिजोरम की जीत के हीरो कप्तान शिमोन चोरेई रहे, जिन्होंने हैट्रिक गोल करते हुए टीम की खिताबी जीत सुनिश्चित की। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट और टॉप स्कोरर का खिताब दिया गया। टूर्नामेंट में शिमोन ने कुल छह गोल किए।

मिजोरम की जीत समावेशी खेलों में राज्य की बढ़ती प्रतिष्ठा में एक और गौरवपूर्ण क्षण जोड़ती है, जो यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और टीम वर्क सभी बाधाओं को पार कर सकता है।

ग्रेटर लायंस विजन कप, बंगाल में दृष्टिहीन फुटबॉल संघ और सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस क्लब द्वारा आयोजित, भारतीय दृष्टिहीन फुटबॉल महासंघ के तहत एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय टूर्नामेंट है।

मिजोरम में फुटबॉल बेहद लोकप्रिय खेल है। यह राज्य की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मिजोरम में फुटबॉल के प्रति दीवानगी बहुत है। अगर मिजोरम के किसी भी हिस्से में सड़कों पर लोगों से पूछा जाए कि वे किस फुटबॉल क्लब का समर्थन करते हैं, तो लोग सहज तरीके से किसी यूरोपीय क्लब का नाम लेंगे क्योंकि वे यूरोपीय लीग से बखूबी परिचित हैं। मिजोरम के लोग दुनियाभर में चलने वाली फुटबॉल लीग का आनंद लेते हैं।

मिजोरम में फुटबॉल लीग का आयोजन होता है। इसका आयोजन मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। लीग में आठ टीमें- आइजोल एफसी, चानमारी एफसी, मिजोरम पुलिस एफसी, एसवाईएस एफसी, एमएलएस एफसी, कानन एफसी, दिनथर एफसी, सैखमाकॉन एफसी हिस्सा लेती हैं।

