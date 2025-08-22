मुजफ्फरनगर लायंस बनी यूपी प्रो वॉलीबॉल लीग की चैंपियन, मथुरा योद्धास उपविजेता

ग्रेटर नोएडा, 21 अगस्त (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में गुरुवार को खेले गए उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरनगर लायंस ने दमदार प्रदर्शन करते हुए मथुरा योद्धास को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।

इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। मैच के पहले दो सेटों में मुजफ्फरनगर लायंस ने बेहतरीन तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 25-23 और 25-22 से बढ़त बनाई। हालांकि, तीसरे सेट में मथुरा योद्धास ने वापसी करते हुए 25-16 से जीत दर्ज की और मुकाबले को रोमांचक बना दिया।

चौथे सेट में लायंस ने अपने अनुभव और रणनीति के दम पर 25-13 से जीत हासिल कर मैच को 3-1 से अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरनगर लायंस के जेरोम विनीथ को "प्लेयर ऑफ द मैच" चुना गया। वहीं मृत्युंजय महंता को "ब्लॉकर ऑफ द मैच" का पुरस्कार मिला। विजेता टीम को लीग की चमचमाती ट्रॉफी के साथ 21 लाख रुपये नकद इनाम दिया गया, जबकि उपविजेता मथुरा योद्धास को 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिली।

लीग के संस्थापक कुलवंत बालियान ने बताया कि यह पहली बार था जब उत्तर प्रदेश में इस स्तर की प्रो वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया गया और इसे दर्शकों का बेहतरीन सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि अगली बार इस लीग को और बड़े स्तर पर कराया जाएगा ताकि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच मिल सके।

फाइनल मुकाबले के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए और कहा कि इस तरह के आयोजन से प्रदेश में खेलों को नई दिशा मिलेगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी