मोहित शर्मा : डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट, जिन्होंने आईपीएल में बिखेरी चमक

Sep 17, 2025, 06:42 PM

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। दाएं हाथ के मध्यम-तेज गति के गेंदबाज मोहित शर्मा ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आईपीएल में अपना जलवा बिखेरने वाले मोहित ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स इलेवन पंजाब और गुजरात टाइटंस जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया और अपनी नियंत्रित गेंदबाजी से पहचान बनाई।

5 फीट 11 इंच लंबे मोहित शर्मा करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी में उस्ताद हैं। वह लाइन-लेंथ पर सटीक पकड़ के साथ धीमी गेंदों का प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए पहचाने जाते हैं। मध्यम तेज गति से गेंदबाजी करते हुए पिच की स्थिति के अनुसार विविधता लाने में माहिर मोहित डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को अपनी गेंदों से भ्रमित करते हैं।

18 सितंबर 1988 को बल्लभगढ़ में जन्मे मोहित शर्मा ने रणजी ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से खेलते हुए चमक बिखेरी। मोहित ने अपने पहले सीजन में सिर्फ तीन ही मैच खेले, लेकिन 2012-13 के रणजी सीजन में वह देश के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे। इस दौरान मोहित सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज रहे।

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद मोहित शर्मा को साल 2013 में आईपीएल खेलने का मौका मिला। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में उन्हें पहले ही सीजन में 15 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की प्लेइंग इलेवन में चुना गया, जिसमें मोहित ने 20 विकेट हासिल किए।

सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद फेंकने वाले मोहित शर्मा ने पावरप्ले में शानदार गेंदबाजी करते हुए आईपीएल में अपनी खास पहचान बनाई।

आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद मोहित शर्मा को अगस्त 2013 में जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम में पहली बार शामिल किया गया। अपने डेब्यू वनडे मैच में मोहित ने 10 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। इसी के साथ वह 'मैन ऑफ द मैच' भी रहे।

आईपीएल 2014 में मोहित शर्मा ने 16 मैच खेले, जिसमें 23 शिकार किए। अगले सीजन उन्होंने सीएसके की ओर से 14 शिकार किए। मोहित शर्मा आईपीएल 2016 में पंजाब किंग्स से जुड़े। इस टीम की ओर से उन्होंने तीन सीजन खेले, जिसमें 33 विकेट हासिल किए।

अगले दो सीजन मोहित चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले।

आईपीएल 2023 में शानदार वापसी करते हुए मोहित शर्मा ने गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए 15 मुकाबलों में कुल 27 विकेट हासिल किए। उनके इस शानदार प्रदर्शन ने टीम को फाइनल तक पहुंचाया। वह सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज रहे।

आईपीएल 2024 में मोहित शर्मा ने गुजरात टाइटंस की तरफ से 12 मैच खेले, जिसमें 13 विकेट लिए। वह गुजरात के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। अगले सीजन उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने अपने साथ जोड़ा। मोहित ने इस सीजन 8 मुकाबलों में महज 2 विकेट हासिल किए।

मोहित शर्मा ने आईपीएल करियर में कुल 120 मैच खेले, जिसमें 26.21 की औसत के साथ 134 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने तीन बार मुकाबले में चार या इससे अधिक विकेट हासिल किए।

मोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर को देखें, तो उन्होंने 26 वनडे मुकाबलों में 32.90 की औसत के साथ 31 विकेट निकाले। वहीं, 8 टी20 मुकाबलों में इस खिलाड़ी ने 6 शिकार किए।

44 फर्स्ट मुकाबलों में मोहित शर्मा के नाम 127 विकेट दर्ज हैं, जबकि 78 लिस्ट-ए मुकाबलों में इस गेंदबाज ने 86 विकेट हासिल किए।

--आईएएनएस

आरएसजी

