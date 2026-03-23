Maharashtra Women Cricket Team : महाराष्ट्र ने जीता बीसीसीआई विमेंस अंडर-23 वनडे ट्रॉफी एलीट खिताब

रांची: महाराष्ट्र की महिला टीम ने रविवार को फाइनल मैच में कर्नाटक के खिलाफ 75 रनों से जीत दर्ज करते हुए बीसीसीआई विमेंस अंडर-23 वनडे ट्रॉफी एलीट 2025–26 का खिताब अपने नाम किया।

रांची में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी महाराष्ट्र की टीम ने अपने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 286 रन बनाए। टीम को भाविका अहिरे ने शानदार तरीके से संभाला, जिन्होंने 100 गेंदों पर 109 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। इस दौरान उन्हें ईश्वरी सावकर (61) और ईश्वरी अवसरे (36) का भी अच्छा साथ मिला, जिसने एक मजबूत नींव तैयार की।

इसके जवाब में, कर्नाटक की टीम महज 211 रनों पर ही ऑलआउट हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र के गेंदबाजों ने बेहद अनुशासित और सटीक गेंदबाजी की। अक्षया जाधव ने गेंद से कमाल दिखाते हुए 9 ओवरों में 39 रन देकर 4 विकेट लिए। ईशा पथारे ने 43 रन देकर 3 विकेट और खुशी मुल्ला ने 22 रन देकर 2 विकेट निकालकर टीम की जीत पक्की की। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, भाविका अहिरे को 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' दोनों खिताबों से नवाजा गया।

यह जीत महाराष्ट्र की महिला टीम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मौजूदा सीजन में यह उनका तीसरा खिताब है। यह जीत मौजूदा बीसीसीआई घरेलू सीजन में महाराष्ट्र के दबदबे को और भी पुख्ता करती है।

2025–26 के सीजन में, महाराष्ट्र देश के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य संघों में से एक बनकर उभरा है, जिसने तीन बीसीसीआई टूर्नामेंट जीते और तीन बार उपविजेता रहा। यह इस सीजन में भारत के किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की ओर से हासिल किया गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन है।

यह भारत के किसी भी राज्य संघ की महिला टीम का एक ही सीजन में तीन खिताब जीतने का भी पहला उदाहरण है। पूरे सीजन में महाराष्ट्र का असाधारण प्रदर्शन राज्य में महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत, गहराई और उज्ज्वल भविष्य को दर्शाता है।

--आईएएनएस