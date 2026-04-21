महाराष्ट्र पिकलबॉल एसोसिएशन के सहयोग के बिना 3 स्वर्ण पदक जीतना संभव नहीं था: अर्जुन और आदित्य सिंह

मुंबई, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। अर्जुन और आदित्य सिंह ने हाल ही में नेपल्स, फ्लोरिडा में हुई यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। महाराष्ट्र पिकलबॉल एसोसिएशन और इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन के सहयोग से, दोनों भाइयों ने वैश्विक पिकलबॉल मंच पर अपनी जगह पक्की कर ली है। दोनों इस खेल में भारत की श्रेष्ठ प्रतिभा हैं।

नए यूएस ओपन चैंपियन बने ये भाई अब महाराष्ट्र पिकलबॉल एसोसिएशन और आईपीए के अंतर्गत होने वाले महाराष्ट्र ओपन 2026 में हिस्सा लेंगे।

यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप 2026 के विजेता आदित्य ने कहा, "अर्जुन और मैं बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। राहुल कनाल सर और महाराष्ट्र पिकलबॉल एसोसिएशन ने हम पर जो भरोसा दिखाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप में भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक जीतना संभव नहीं था। हम भविष्य में भारत के लिए परिणाम लाने के उत्सुक हैं।"

उन्होंने कहा, "राहुल कनाल सर का खास जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने यह पक्का करने में कोई झिझक नहीं दिखाई कि हमारे पास वह सब कुछ है जो एक एथलीट को सबसे ऊंचे स्तर पर सफल होने के लिए चाहिए।"

यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप में भारत की फाइनल गिनती 8 पदकों की रही, जिसमें कई श्रेणी में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे।

आदित्य और अर्जुन सिंह ने पुरुष डबल 5.0 श्रेणी और अंडर18 लड़कों की डबल्स श्रेणी में एक के बाद एक 2 स्वर्ण पदक जीते। दोनों इवेंट्स में दोनों भाइयों ने टॉप सीड और पसंदीदा खिलाड़ियों को हराया। यूएस ओपन में पुरुष एकल 5.0 इवेंट जीतकर अर्जुन सिंह ने भारत की गिनती में तीसरा गोल्ड मेडल जोड़ा था।

दोनों भाइयों ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि महाराष्ट्र ओपन तक भी हम अपने फॉर्म को जारी रखेंगे।

--आईएएनएस

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