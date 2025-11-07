महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया

मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव से मुलाकात की। इस दौरान इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री आशीष शेलार और माणिकराव कोकाटे भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया। उन्होंने महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मुजूमदार को भी सम्मानित किया। इसके बाद एक ग्रुप फोटो खिंचाई गई।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि हमारी टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप ट्रॉफी जीती है। उन्होंने कहा, "भारत को उन पर गर्व है। हम पूरी टीम को आमंत्रित करना चाहते थे, जो हम भविष्य में निश्चित रूप से करेंगे। आज, महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और महाराष्ट्र को गौरव दिलाने के लिए हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।"

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "यह हम सभी के लिए और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी महिला टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप जीत लिया है। इतिहास पर नजर डालें तो इससे पहले केवल दो या तीन टीमों ने ही यह खिताब जीता था और यह पहली बार है जब भारत ने इसे हासिल किया है। 2017 में, हम फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे, इसलिए यह जीत सभी भारतीयों को बहुत गर्व से भर देती है।"

इस मौके पर टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने कहा, "वर्षा बंगले में आकर और इतना सम्मान पाकर बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण था और हम हमेशा आभारी रहेंगे।"

क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा, "मैं महाराष्ट्र सरकार, खासकर मुख्यमंत्री की बहुत आभारी हूँ। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपको उसका फल मिलता है, तो यह वाकई खास लगता है। मैं आशीष शेलार और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक को भी उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। वह हमेशा एक कॉल की दूरी पर ही उपलब्ध रहते हैं, और मैं उनकी तहे दिल से सराहना करती हूं।"

जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने एक यादगार पल के बारे में बताया, "बचपन से ही यह हर किसी का सपना होता था। जब सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम के साथ विश्व कप जीता था, तो उनका और मेरा घर अगल-बगल में था। मैं अपनी बालकनी से उन्हें उनकी कार में आते हुए देखती थी। बांद्रा में इतनी भीड़ होती थी कि उनकी कार मुश्किल से हिल पाती थी। मैं उस समय सिर्फ 11 साल की थी।"

