महाराष्ट्र के लिए अगला घरेलू सत्र खेलेंगे जलज सक्सेना

पुणे, 13 सितंबर (आईएएनएस)। अनुभवी ऑलराउंडर जलज सक्सेना अगला घरेलू सत्र महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। सक्सेना ने हाल ही में केरल क्रिकेट टीम को अलविदा कहा था। वह 9 साल तक केरल क्रिकेट टीम के लिए खेले।

जलज सक्सेना को महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) के अध्यक्ष रोहित पवार, क्रिकेट निदेशक शॉन विलियम्स और सीईओ अजिंक्य जोशी की उपस्थिति में महाराष्ट्र टीम की जर्सी भेंट की गई।

महाराष्ट्र क्रिकेट टीम का सदस्य बनने के बाद सक्सेना ने शनिवार को कहा, "महाराष्ट्र क्रिकेट टीम में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है। महाराष्ट्र क्रिकेट की एक समृद्ध विरासत है और मैं टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। रुतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ और अंकित बावने जैसे खिलाड़ियों के साथ-साथ कई नए खिलाड़ियों के साथ खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है।"

उन्होंने कहा, "एसोसिएशन के अध्यक्ष और सहयोगी सदस्य महाराष्ट्र क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग एक बेहतरीन मंच है जो उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने में मदद करती है। मुझे अवसर देने के लिए मैं बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूं।"

महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित पवार ने कहा, "जलज सक्सेना एक बेहद प्रतिभाशाली और अनुभवी क्रिकेटर हैं। रणजी ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में उनकी उपलब्धि असाधारण है। वह भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक हैं। उनके अनुभव से महाराष्ट्र टीम के युवा खिलाड़ियों को बहुत लाभ होगा। उनकी मौजूदगी से टीम को काफी मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र क्रिकेट संघ की ओर से, मैं महाराष्ट्र टीम में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। हमें विश्वास है कि उनकी उपस्थिति आने वाले सीजन में टीम के प्रदर्शन को और बेहतर बनाएगी।"

बोर्ड के क्रिकेट निदेशक शॉन विलियम्स ने कहा, “सक्सेना जैसे अनुभवी और अपने अपनी क्षमता साबित कर चुके खिलाड़ी का महाराष्ट्र टीम में शामिल होना रोमांचक है। उनका अनुभव और नेतृत्व क्षमता युवा क्रिकेटरों के लिए अमूल्य साबित होगी। जलज सक्सेना निश्चित रूप से इस सीजन में महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होंगे।”

सक्सेना का नाम घरेलू क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में लिया जाता है। 38 साल के सक्सेना मूल रूप से मध्य प्रदेश के हैं। 2005-2006 सत्र से लेकर 2015-2016 तक वह मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेले। 2016-2017 से 2024-25 तक वह केरल क्रिकेट टीम के लिए खेले। वह रणजी ट्रॉफी में 6,000 से ज्यादा रन बनाने और 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं।

सक्सेना 150 प्रथम श्रेणी मैचों में 14 शतक और 34 अर्धशतक की मदद से 7,060 रन बनाने के अलावा 484 विकेट ले चुके हैं। 109 लिस्ट ए मैचों में 3 शतक की मदद से 2,056 रन बनाने के अलावा 123 विकेट और 73 टी20 में 77 विकेट उनके नाम दर्ज हैं।

