खेल

महाराजा ट्रॉफी 2025 : टॉस के बाद मैच रद्द, मैसूर-मैंगलोर के बीच बंटे अंक

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 15, 2025, 05:41 AM

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। मैसूर वॉरियर्स और मैंगलोर ड्रैगन्स के बीच महाराजा ट्रॉफी 2025 का सातवां मैच गीली आउटफील्ड के चलते रद्द हो गया। इस मुकाबले में टॉस तो हुआ, लेकिन एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी। इसी के साथ दोनों टीमों के बीच एक-एक अंक बांटा गया।

गुरुवार को मैसूर स्थित श्रीकांतदत्त नरसिम्हा राजा वोडेयार ग्राउंड पर मैसूर वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। इस टीम ने एसयू कार्तिक, कोडंडा अजीत कार्तिक, मुरलीधर वेंकटेश, हर्षिल धर्माणी, मनीष पांडे (कप्तान), सुमित कुमार (विकेटकीपर), यशोवर्धन परंतप, कृष्णप्पा गौतम, लंकेश केएस, शिखर शेट्टी और एलआर कुमार को प्लेइंग इलेवन में स्थान दिया।

वहीं, मैंगलोर ड्रैगन्स ने लोचन गौड़ा, शरत बीआर (विकेटकीपर), अनीश केवी, मैकनील हैडली नोरोन्हा, श्रेयस गोपाल (कप्तान), एस शिवराज, क्रांति कुमार, अभिलाष शेट्टी, सचिन शिंदे, श्रीवत्स आचार्य और संतोख सिंह को अंतिम एकादश में शामिल किया था।

मैंगलोर ड्रैगन्स इस सीजन तीन में से दो मुकाबले जीत चुकी है। इस टीम ने सीजन का पहला मैच गुलबर्ग मिस्टिक्स के खिलाफ खेला, जिसमें 33 रन से जीत दर्ज की। इसके बाद टीम ने शिवमोग्गा लायंस के विरुद्ध 29 रन से मुकाबला अपने नाम किया।

दूसरी ओर, मैसूर वॉरियर्स इस सीजन तीन में से सिर्फ एक ही मैच जीत सकी है। इस टीम ने बेंगलुरु ब्लास्टर्स को पहले मुकाबले में 39 रन से शिकस्त दी, जिसके बाद उसे गुलबर्ग मिस्टिक्स के हाथों आठ विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में फिलहाल तीसरे स्थान पर मौजूद है।

ड्रैगन्स ने अपना अगला मैच हुबली टाइगर्स के विरुद्ध 15 अगस्त को खेलना है, जबकि वॉरियर्स की टीम हुबली के ही खिलाफ 16 अगस्त को अपना अगला मुकाबला खेलेगी।

14 अगस्त को इसी मैदान पर दूसरा मुकाबला गुलबर्ग मिस्टिक्स और बेंगलुरु ब्लास्टर्स के बीच खेला जाना है। ब्लास्टर्स ने अब तक जीत का खाता नहीं खोला है। ऐसे में टीम अपने खाते में अंक जोड़ने उतरेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...