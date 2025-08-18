महाराजा ट्रॉफी 2025 : मैसूर वॉरियर्स ने बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 39 रन से हराया

मैसूर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। मैसूर वॉरियर्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के 15वें मैच को अपने नाम किया। इस टीम ने सोमवार को बेंगलुरु ब्लास्टर्स के खिलाफ बारिश से प्रभावित मुकाबले में 39 रन से जीत दर्ज की।

मैसूर में बारिश के चलते मुकाबला देरी से शुरू हुआ। दोनों पारियों में चार-चार ओवरों की कटौती की गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मैसूर वॉरियर्स ने 16 ओवरों में सात विकेट खोकर 136 रन बनाए।

सलामी जोड़ी के रूप में एसयू कार्तिक और कार्तिक सीए ने 2.3 ओवरों में 32 रन की साझेदारी की। 9 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद एसयू कार्तिक पवेलियन लौटे।

कुछ देर बाद कार्तिक सीए भी आउट हो गए। इस बल्लेबाज ने आठ गेंदों में 20 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें दो छक्के और एक चौका शामिल रहा।

टीम 87 के स्कोर तक अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी। यहां से यशोवर्धन परंतप ने सुमित कुमार के साथ छठे विकेट के लिए 43 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

यशोवर्धन ने 21 गेंदों में 39 रन की पारी खेली, जबकि सुमित कुमार ने 11 गेंदों में नाबाद 12 रन बनाए। विपक्षी टीम के लिए विद्याधर पाटिल और मोहसिन खान ने दो-दो शिकार किए।

इसके जवाब में बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम निर्धारित 16 ओवरों में नौ विकेट गंवाकर सिर्फ 97 रन ही बना सकी।

इस टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। महज आठ रन तक तीन विकेट गिर चुके थे। यहां से विकेटों का पतझड़ नहीं रुका।

हालांकि, माधव प्रकाश बजाज ने 20 गेंदों में दो छक्कों और तीन चौकों की मदद से 34 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

वॉरियर्स के लिए शिखर शेट्टी ने पांच रन देकर तीन विकेट हासिल किए, जबकि कृष्णप्पा गौतम ने दो विकेट झटके।

प्वाइंट्स टेबल को देखें, तो छह में से दो मैच जीतकर मैसूर वॉरियर्स की टीम चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है, जबकि छह में से तीन मुकाबले जीतकर बेंगलुरु ब्लास्टर्स दूसरे स्थान पर है।

--आईएएनएस

