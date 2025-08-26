महाराजा ट्रॉफी 2025 : हुबली टाइगर्स ने शिवमोग्गा लायंस को 105 रन से रौंदा

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। हुबली टाइगर्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के 29वें मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। इस टीम ने सोमवार को मैसूर में शिवमोग्गा लायंस को 105 रन से रौंदा।

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी हुबली टाइगर्स की टीम ने तीन विकेट खोकर 195 रन बनाए।

टीम को देवदत्त पड्डिकल और कप्तान मोहम्मद ताहा ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 4.5 ओवरों में 47 रन की साझेदारी की।

पड्डिकल 15 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में एक छक्का और पांच चौके शामिल थे, जबकि ताहा ने 15 गेंदों में महज 8 रन जुटाए।

इसके बाद, कृष्णन श्रीजीत ने कार्तिकेय केपी के साथ तीसरे विकेट के लिए 24 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश की। कार्तिकेय टीम के खाते में 12 रन का योगदान देकर पवेलियन लौटे।

हुबली 71 के स्कोर तक तीन विकेट गंवा चुकी थी। अभी उसकी पारी के 10.1 ओवर शेष थे। यहां से कृष्णन ने अभिनव मनोहर के साथ चौथे विकेट के लिए 124 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

विपक्षी खेमे से मारिबासवा गौड़ा ने दो शिकार किए, जबकि ध्रुव प्रभाकर को एक सफलता हाथ लगी।

इसके जवाब में शिवमोग्गा लायंस 15.5 ओवरों में महज 90 रन पर सिमट गई। टीम को 10 रन पर तुषार सिंह (2) के रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद ध्रुव प्रभाकर ने 25 गेंदों में 29 रन की पारी खेलते हुए पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन टीम को शर्मनाक हार से बचा नहीं सके।

विपक्षी खेमे से यश राज पुंजा ने सर्वाधिक तीन विकेट निकाले, जबकि श्रीशा और केसी करियप्पा ने दो-दो सफलताएं हासिल कीं।

हुबली 10 में से 7 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है। टीम अगले दौर के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है। वहीं, खिताबी रेस से बाहर हो चुकी शिवमोग्गा की टीम 10 में से 8 मैच गंवाकर सबसे निचले पायदान पर है।

