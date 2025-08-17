खेल

महाराजा ट्रॉफी 2025 :  गुलबर्ग मिस्टिक्स की 10 विकेट से शानदार जीत, खाता खोलने को तरसे लायंस

Aug 17, 2025, 08:54 AM

मैसूर, 16 अगस्त (आईएएनएस)। गुलबर्ग मिस्टिक्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के 11वें मैच में शिवमोग्गा लायंस को वीजेडी विधि के तहत 10 विकेट से हराया। यह मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा। इसी के साथ मिस्टिक्स ने सीजन का दूसरा मुकाबला अपने नाम कर लिया है। वहीं, लायंस को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा।

गुलबर्ग मिस्टिक्स ने सीजन का अपना पहला मैच 33 रन से गंवाया था, जिसके बाद अगले मुकाबले को आठ विकेट से जीता। टीम ने तीसरा मैच पांच विकेट से हारा। इसके बाद उसने सीजन की दूसरी जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

वहीं, शिवमोग्गा लायंस की टीम अब तक जीत का खाता नहीं खोल सकी है। इस टीम ने हुबली टाइगर्स के खिलाफ सीजन का अपना पहला मैच 29 रन से गंवाया, जिसके बाद मैंगलोर ड्रैगन्स के विरुद्ध भी मुकाबला इतने ही अंतर से हारा।

बेंगलुरु ब्लास्टर्स के खिलाफ टीम का तीसरा मैच बारिश से प्रभावित रहा, जिसमें टीम ने आठ विकेट से शिकस्त झेली। इसके बाद ब्लास्टर्स को चौथे मुकाबले में भी वापसी का मौका नहीं मिल सका।

मैसूर में खेले गए सीजन के 11वें मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी लायंस ने 15.5 ओवरों में पांच विकेट खोकर 127 रन बनाए।

ध्रुव प्रभाकर और निहाल उल्लाल ने तीन ओवरों में 30 रन टीम के खाते में जोड़े। कप्तान उल्लाल 10 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ध्रुव ने तुषार सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

तुषार सिंह 23 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाती गई।

ध्रुव ने 27 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से 44 रन की पारी खेली, जबकि अनिरुद्ध जोशी और हार्दिक राज 15-15 रन बनाकर नाबाद रहे।

विपक्षी टीम की ओर से शशि कुमार ने दो विकेट हासिल किए, जबकि विजयकुमार वैशाख और मोनिश रेड्डी ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

गीली आउटफील्ड के चलते गुलबर्ग मिस्टिक्स की पारी में नौ ओवरों की कटौती हुई। लवनिथ सिसोदिया और निकिन जोस ने पहले ही ओवर में 16 रन टीम के खाते में जोड़ दिए।

तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ने के बाद अंतिम चार गेंदों पर निकिन ने चौके लगाए। वहीं, दूसरे छोर पर सिसोदिया भी प्रचंड फॉर्म में नजर आए।

लवनिथ सिसोदिया ने 24 गेंदों में चार छक्कों और पांच चौकों की मदद से नाबाद 58 रन की पारी खेली, जबकि जोस ने 15 गेंदों में छह बाउंड्री के साथ 34 रन बनाते हुए टीम को 6.3 ओवरों में जीत दिला दी।

