महाराजा ट्रॉफी 2025 : गुलबर्ग को पांच विकेट से हराकर ब्लास्टर्स ने खोला जीत का खाता

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने गुलबर्ग मिस्टिक्स के खिलाफ महाराजा ट्रॉफी 2025 के आठवें मैच में पांच विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ मिस्टिक्स ने जीत का खाता खोल लिया है।

गुलबर्ग मिस्टिक्स की टीम तीन में से एक मुकाबला अपने नाम कर चुकी है। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर है। मिस्टिक्स को मेंगलुरु ड्रैगन्स के खिलाफ सीजन के अपने पहले मैच में 33 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम मैसूर वॉरियर्स के हाथों आठ विकेट से अपना दूसरा मैच गंवा बैठी।

वहीं, बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम तीन में से इतने ही मैच जीतकर अंकतालिका में चौथे स्थान पर मौजूद है, क्योंकि नेट रन रेट के मामले में ब्लास्टर्स की टीम गुलबर्ग से आगे है। गुलबर्ग ने मैसूर वॉरियर्स के खिलाफ अपना पहला मैच 39 रन से गंवाया, जिसके बाद हुबली टाइगर्स के विरुद्ध दो विकेट से शिकस्त झेली।

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी गुलबर्ग मिस्टिक्स 19.5 ओवरों में महज 112 रन पर सिमट गई। टीम ने 15 रन पर लवनिथ सिसोदिया (13) का विकेट गंवा दिया था। इसी स्कोर पर निकिन जोस (1) भी चलते बने।

यहां से विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। लवीश कौशल आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 30 गेंदों में पांच छक्कों और दो चौकों की मदद से 54 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को किसी तरह 112 के स्कोर तक पहुंचाया।

विपक्षी टीम की ओर से मोहसिन खान, विद्याधर पाटिल, शुभांग हेगड़े और रोहन नवीन ने दो-दो विकेट अपने नाम किए, जबकि नवीन एमजी को एक विकेट हाथ लगा।

इसके जवाब में बेंगलुरु ब्लास्टर्स की टीम ने 14.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। सलामी बल्लेबाज एलआर चेतन एक छोर पर टिके रहे, जबकि दूसरे छोर पर रोहन नवीन (नाबाद 16) के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सका।

एलआर चेतन ने 48 गेंदों में तीन छक्कों और 10 चौकों की मदद से नाबाद 75 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई।

विपक्षी टीम की ओर से विजयकुमार वैशाख ने तीन विकेट चटकाए। उनके अलावा मोनीश रेड्डी और शशि कुमार ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

--आईएएनएस

आरएसजी