महाराजा ट्रॉफी 2025 : ड्रैगन्स ने वॉरियर्स को 52 रन से रौंदा, कप्तान बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

Aug 22, 2025, 10:03 AM

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। मैंगलोर ड्रैगन्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के 21वें मैच में मैसूर वॉरियर्स को 52 रन से करारी शिकस्त दी। यह सीजन में ड्रैगन्स की चौथी जीत रही, जिसके साथ टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है।

मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मैंगलोर ड्रैगन्स ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 173 रन बनाए।

टीम को सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई। लोचन गौडा ने शरत बीआर के साथ 6.3 ओवरों में 54 रन की साझेदारी की। शरत 16 गेंदों में 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से लोचन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 31 गेंदों में 34 रन जुटाए, जिसमें एक छक्का और चार चौके शामिल थे।

मैकनील नोरोन्हा ने 17 गेंदों में 31 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस गोपाल ने 22 गेंदों में 29 रन बनाए। वहीं, शिवराज ने 14 गेंदों में 27 रन जोड़े।

विपक्षी टीम के लिए यशोवर्धन परंतप ने सर्वाधिक तीन शिकार किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और कुशल वाधवानी को दो-दो सफलताएं मिलीं।

इसके जवाब में मैसूर वॉरियर्स 17.1 ओवरों में 121 रन पर सिमट गई। टीम महज 8 रन पर एसयू कार्तिक (8) का विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद अजीत कार्तिक ने 21 गेंदों में तीन छक्कों और दो चौकों के साथ 34 रन बनाए। उनके अलावा परंतप ने 20 गेंदों में 28 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

ड्रैगन्स के लिए क्रांति कुमार ने चार शिकार किए। बल्ले से चमक बिखेरने के बाद कप्तान श्रेयस गोपाल ने तीन विकेट भी निकाले, जिसके चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

--आईएएनएस

आरएसजी

